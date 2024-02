¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour Colombia, tras la etapa 3?

El colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021, aseguró ante la cita decisiva del sábado en el Alto del Vino , que en este escenario de montaña "las diferencias no serán de segundos, sino de minutos".

Bernal, undécimo en la general a 29 segundos del líder, su compatriota Rodrigo Contreras, fue uno de los protagonistas en el corte decisivo de la tercera etapa disputada en Tunja, aunque no pudo disputar la victoria que finalmente se llevó el campeón de Colombia Alejandro Osorio.

"No hemos podido ganar la etapa, pero creo que salvamos el día. Es lo más importante con respecto a lo que se viene, porque cada vez está más cerca el Alto del vino, donde todo el mundo tiene puestos los ojos. Será una etapa durísima, las diferencias no serán de segundos, sino de minutos", comentó Bernal en la meta de Tunja.

Ante la llegada este viernes al departamento de Cundinamarca, Bernal, el líder del Equipo de Colombia, opina que puede pasar "cualquier cosa".

Egan Bernal en el Tour Colombia. LUIS ACOSTA/AFP

"Es una etapa llana en la que se van a mover de nuevo los equipos. Habrá que estar atentos. Me gustaría hacer algo importante, pero no es el perfil que más me interesa. Con llegar y salvar el día me daría por contento", concluyó.

Egan Bernal tiene claro que la etapa clave será el próximo sábado en el Alto del Vino, donde seguramente se conocerá quién será el campeón de la carrera. Hasta este momento, el hombre del INEOS que en esta competencia representa a la Selección, ha mostrando un buen rendimiento después de lo hecho en los Campeonatos Nacional de Colombia. Incluso, ha llegado a declarar que se encuentra en un nivel muy cercano a su mejor versión.

Clasificación general del Tour Colombia 2024, tras la etapa 3

1. Rodrigo Contreras | NU Colombia | Colombia | 10h 33' 58''

2. Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | Colombia | a 6''

3. Andrea Piccolo | EF Education EasyPost | Italia | a 11''

4. César David Guavita | Colombia Potencia de la Vida | Colombia | a 17''

5. Yeison Reyes | Team Sistecrédito | Colombia | a 17''

6. Edgar Andrés Pinzón | GW Erco Shimano | Colombia | a 17''

7. Robinson Chalapud | Team Banco Guayaquil Bianchi | Colombia | a 17''

8. Alejandro Osorio | GW Erco Shimano | Colombia | a 19''

9. Rigoberto Urán | EF Education EasyPost | Colombia | a 25''

10. Jonathan Caicedo | Petrolike PTL | Ecuador | a 29''