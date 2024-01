Corredor del Visma Lease a Bike (Jumbo) se retiró del ciclismo: "Perdí el placer de las carreras"

El Equipo Visma Lease a Bike, antiguamente conocido como Jumbo, se despide del ciclista Lennard Hofstede. El ciclista de 29 años ha decidido poner fin a su carrera ciclista profesional con efecto inmediato. ¡Una dura baja!

Hofstede es miembro de nuestro equipo desde hace mucho tiempo. Comenzó con el equipo de desarrollo de Rabobank en 2013 y estuvo allí hasta 2016. Después de una breve incursión con Team Sunweb, regresó a nosotros en 2018. Hofstede fue un ayudante fuerte y leal y tuvo un papel memorable en la victoria de Primoz Roglic en la Vuelta 2020, entre otras cosas, cuando hizo un gran esfuerzo en el penúltimo día, asegurando la victoria general para el esloveno.

Los últimos dos años fueron más difíciles debido a las molestias físicas. Por lo tanto, durante estas vacaciones de invierno, Hofstede llegó a la conclusión de poner fin a su carrera.

Lennard Hofstede, ciclista neerlandés. Visma Lease a Bike.

Hofstede: "Para ser claros, esta no es una decisión difícil o desagradable. Sentí que venía por un tiempo. Últimamente no estaba del todo en forma y poco a poco perdí el placer de las carreras. Y esa es la esencia de mi vida ciclista profesional. Por lo tanto, esta decisión se siente bien y estoy especialmente agradecido por las muchas experiencias geniales que he tenido aquí. Realmente me detengo con una sonrisa. Y al mismo tiempo, también voy a echar de menos a todo el equipo Visma | Alquila una familia de bicicletas. Fueron años muy bonitos e intensos juntos".

Publicidad

El director deportivo Merijn Zeeman dijo: "Definitivamente vamos a extrañar a Lennard. Siempre fue valioso. También es valiente de su parte tomar esa decisión. Él puede estar orgulloso de su carrera, y nosotros también. Le deseamos a Lennard todo lo mejor en su futura vida".

Ahora sola queda esperar, quién ocupará su lugar, ya se un fichaje o un corredor del equipo juvenil.