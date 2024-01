De buscar empleo por internet a convertirse en ciclista profesional: la historia de Zeb Kyffin

Ser deportista no es cosa fácil, si bien muchos tienen el talento en X o Y disciplina, a veces los costos son muy altos y deben a renunciar a su sueño de brillar y ser referentes. Tal cual es la historia de Zeb Kyffin, un ciclista británico que ha luchado para estar dentro del pelotón.

Kyffin acaba de firmar un contrato con el TDT Unibet, luego de su aventura con el equipo Saint Piran. "En realidad, todo es algo muy especial. Nunca esperé estar en esta situación. No es como si fuera un sueño de la infancia, lo que suena muy extraño", dijo de entrada en una entrevista para el portal 'Cycling Weekly'.

"No crecí queriendo ser un ciclista profesional, simplemente siempre disfruté andar en bicicleta. Hemos corrido mucho más en el extranjero este año que todo ha encajado bastante bien", dijo sobre su verdadera afinidad con el deporte que practica.

Para sorpresa de muchos, la revelación que vino después fue la que más impactó. "Creo que lo más importante, que creo que mucha gente no sabe, es que trabajé después de la universidad en Wahoo en su equipo de atención al cliente en Vauxhall, en el centro de Londres", contó sin tapujos.

El año pasado, en 2022, estaba sin equipo y pasó momentos complejos, "Seguía trabajando a tiempo completo en un trabajo de 45 horas a la semana hasta diciembre del año pasado. Desafortunadamente tuvieron que despedir a una gran cantidad de la fuerza laboral. Así que perdí mi trabajo en diciembre, lo que me afectó bastante. Incluso si no disfrutas de tu trabajo, o incluso si no crees que sea lo que quieres hacer en el futuro, perder un trabajo te hace sentir bastante deprimido y pequeño", manifestó sobre lo que le pasó antes de unirse al Saint Piran.

Con el Piran, vivió el mejor momento de su carrera y así lo enmarcó: "Unirme a un nuevo equipo y tener a Jack Rootkin-Gray y Alex Richardson como compañeros de equipo, ambos realmente inspirando y motivando a la gente, ha sido un factor muy importante en mi crecimiento este año".