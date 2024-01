Egan Bernal y la invitación para celebrar su cumpleaños: ¡El colombiano ya armó plan!

Egan Bernal está listo para lo que será una nueva temporada como ciclista profesional, sin embargo, por estos días, antes de marcharse a su primera carrera, está disfrutando del frío de Bogotá y ahora aprovechó para hacer una invitación para festejar su cumpleaños número 27.

'El Cóndor de Zipaquirá' se reportó en la red social 'Instagram' para hacer una particular solicitud a los aficionados. "Hola muchachos, espero estén súper bien. Le cuento que cumplo años el 13 de enero, cumplo 27 añitos, ya me estoy volviendo 'cucho' y mis amigos me sugirieron hacer una montada ese día. Para los que quieran ir, va a ser una rodada de unos 30 kilómetros. Acá les voy a dejar el link y ahí está toda la información", dijo de entrada.

Visiblemente feliz, Bernal fue un poco más específico sobre cómo pueden acompañarlo ese día y hasta se despidió con mucho humor. "Se meten al link, se inscriben y listo. De hecho, es un link de 'Strava' y ahí ya tenemos una comunidad. Únanse y nos vemos el 13 de enero. Yo veré, recuerden llevarme regalitos", agregó el ciclista del Ineos Grenadiers.

Egan Bernal en la historia de 'Instagram' invitando a celebrar su cumpleaños. Egan Bernal - Instagram

Cabe recordar, que, esta no es la primera vez que Bernal convoca a los aficionados para compartan y rueden junto a él. A finales del 2023, el colombiano los invitó salida en bici al Alto de Patios, en Bogotá, y cientos de aficionados respondieron a su llamado.

Publicidad

¿Cuál será la primera carrera de Egan Bernal en el 2024?

Se anticipa que Egan Bernal comenzará su temporada de competición en tierras colombianas a principios del 2024. Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de su equipo o del propio Bernal, se espera que participe en el Campeonato Nacional de Ciclismo que tendrá lugar a fines de enero en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Además, existe la expectativa de que pueda competir en el Tour Colombia, programado para los primeros días de febrero. Sin embargo, estas participaciones no han sido confirmadas oficialmente por el corredor o su equipo.

¿Cuál será cicla de Egan Bernal en este 2024?

Será una bicicleta de la marca Pinarello, el modelo Dogma F, reconocida por sus características exclusivas que la posicionan como una de las bicicletas de alta gama más costosas. En la página oficial de la marca, se menciona que el precio de la Dogma F oscila entre los 14,500 y 16,000 dólares (alrededor de 55 a 62 millones de pesos colombianos).

Publicidad

El valor puede variar dependiendo de las especificaciones específicas de cada variante de este modelo en particular.