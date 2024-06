🔴 Etapa 1 del Tour de Suiza, EN VIVO HOY: siga EN DIRECTO la carrera acá

Horario de salida de los colombianos

7:21 a.m. Egan Bernal | INEOS Grenadiers

8:07 a.m. Einer Rubio | Movistar

8:15 a.m. Sergio Higuita | BORA Hansgrohe

8:31 a.m. Nairo Quintana | Movistar

8:57 a.m. Brandon Rivera | INEOS Grenadiers