Fred Wright, de competir en el Tour de Francia a construir sets de Lego

La temporada 2024 del WorldTour está muy cerca de iniciar, pero mientras esto sucede algunos ciclistas todavía terminan de ajustar algunos detalles para su debut mientras que otros realizan otro tipo de actividades a la espera de tener su primera oportunidad para brillar en las carreteras europeas en este año.

Y este es el caso del pedalista británico Fred Wright, quien por estos días dedica su tiempo a realizar un llamativo 'hobby': armar Legos.

"Para mí es como armar un mueble. Lo disfruto mucho y no me parece que sea algo complicado de realizar. Actualmente, me parece muy interesante armar el Millennium Falcon (icónica nave de Star Wars), pero siempre me repito 'tengo que tener una razón de peso para comprarlo'", comentó de entrada con el medio especializado 'Cycling Weekly'.

Por otro lado, Wright, quien actualmente es compañero del colombiano Santiago Buitrago en el equipo Bahrain-Victorious, agregó: "Creo que mi novia siente vergüenza porque construyo sets de Lego, pero creo que todos debemos tener algún tipo de 'hobby'. Como ciclista profesional no he tenido la oportunidad de comprarme un carro mejor, pero sí varios sets de Lego".

Lego: más que un 'hobby' para algunos ciclistas

Aunque parezca inusual, Wright no es el único ciclista profesional que encuentra escape en la construcción de Legos. De hecho, otros de sus colegas como Mark Cavendish, Zoe Backstedt y Rhys Britton.

Inclusive, otros miembros de reconocidas escuadras del WorldTour han compartido su experiencia sobre este tema.

"La verdad es que me dejó sorprendido porque nadie esperaba esto. Por aquel entonces, no tuve conciencia de lo que iba representar en el futuro. Creo que eso debe darnos un poco de orgullo porque fui los únicos que le pudimos dar Legos a nuestros hijo para armar", comentó Rolf Aldag, director deportivo del equipo Borah-Hansgrohe, en diálogo con el medio 'Cycling Weekly' sobre la vez que fue protagonista de un set que hizo Lego cuando competía en el Team Telekom.