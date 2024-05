Ganador de etapa en el Giro de Italia 2024 cambiaría a Egan Bernal por Nairo Quintana: fuerte rumor

Por estos días se está disputando el Giro de Italia 2024 y uno de los corredores hace parte de un fuerte rumor sobre un posible cambio de equipo. Pasaría de compartir con Egan Bernal en el INEOS Grenadiers a rodar junto a Nairo Quintana en el Movistar Team.

Se trata del ciclista Jhonatan Narváez, quien ganó la primera etapa de la presente edición de la 'corsa rosa' y es una de las fichas claves del equipo británico en las carreras de un día. Según el periodista Daniel Benson, especializado en fichajes de ciclismo, el ecuatoriano llegaría a la escuadra telefónica.

"Junto a Lazkano, Movistar también pierde a Alex Aranburu (se marcha a un equipo francés). El equipo español ha sido vinculado a Jhonatan Narváez, del Ineos Grenadiers", fueron las palabras del mencionado comunicador.

¿Cómo le ha ido a Jhonatan Narváez en lo que va del 2024?

El ecuatoriano es un clasicomano y por eso comenzó la temporada en Australia, con un segundo lugar Down Under Classic y después fue segundo en la Santos Tour Down Under, siendo superado únicamente por Stephen Williams.

Más tarde, en el mismo país oceánico, ocupó la casilla 38 y 5 en la Surf Coast Classic y Cadel Evans Great Ocean Road Race, respectivamente.

Luego, viajó a Ecuador y se coronó como campeón nacional de ruta, imponiéndose sobre el estelar Richard Carapaz.

De nuevo viajó a Europa y terminó 35 en la Milán-San Remo y sexto en la Saxo Classic. Finalmente, en Gent-Wevelgem in Flanders Fields se retiró en medio de la competencia.

En la actualidad, Narváez aparece en la posición 27, a 55' 53" del esloveno Tadej Pogacar, en la clasificación general del Giro de Italia 2024. Cabe recordar, que, el ecuatoriano fue el primero en vestirse con la 'maglia rosa', tras ganar la primera jornada.

Jhonatan Narvaez, ciclista ecuatoriano del INEOS Grenadiers, celebra su victoria en el Giro de Italia 2024 AFP

Palmarés de Jhonatan Narváez:

2017

Circuito de las Ardenas1

1 etapa del Tour de Gila

Campeonato de Ecuador en Ruta

2018

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta

2020

Settimana Coppi e Bartali,2 más 1 etapa

1 etapa del Giro de Italia

2023

Vuelta a Austria, más 3 etapas

Juegos Panamericanos en Ruta Oro

2024

Campeonato de Ecuador en Ruta

1 etapa del Giro de Italia