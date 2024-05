Giro de Italia 2024: perfil y altimetría de la etapa 21 (Roma - Roma)

La etapa 21 del Giro de Italia 2024 está reservada para los velocistas, quienes tendrá intenciones de llevarse el triunfo en la capital del país europeo. Además, el campeón será el protagonista con el 'brindis', fotos y saludos durante la rodada.

Perfil y altimetría de la etapa 21 del Giro de Italia 2024

Etapa final dividida en dos partes: aproximación, desde la salida en Roma-EUR, al primer paso por la línea de meta para llegar a la costa y luego a Ostia, después regreso a la zona de salida, seguido del circuito final (8 vueltas) dentro de la capital. El circuito de 9,5 km discurre íntegramente por las calles de la ciudad (anchas y a veces con algunos separadores de tráfico). Alterna ondulaciones cortas y largas rectas enlazadas por curvas a veces difíciles. El firme es principalmente de asfalto, con algunos tramos cortos de adoquines (“sanpietrini”).

Los últimos km se articulan planimétricamente con algunas curvas y una corta subida. Recta final de 350 m sobre adoquines de 9 m de ancho.

Perfil y altimetría de la etapa 21 del Giro de Italia 2024. PCS

Publicidad

Información sobre la región

Roma

Se dice que una ciudad puede describirse a través de un solo panorama, un color, un aroma, un objeto o incluso una idea: y son precisamente esos matices, imperceptibles y evanescentes, los que a veces se convierten en recuerdos imborrables. A lo largo de los siglos, la magia de Roma se ha plasmado en las palabras de poetas y escritores y en las obras de grandes artistas. Eterna y misteriosa, la Capital envuelve a quien llega en una agradable “Roma-enfermedad” que no te abandona, y no es casualidad que millones de turistas se apresuren a lanzar una moneda a la Fontana de Trevi con la esperanza de volver a visitarla: porque en Roma, como decía Goethe, todo es como imaginabas y todo es nuevo. Si aún no la conoce, o si quiere volver a sumergirse en su magia, intentemos hablarle brevemente de su perfil, de su alma, de sus colores.

Publicidad