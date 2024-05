Daniel Felipe Martínez mostró gallardía en el Giro de Italia: elogió a Tadej Pogacar

Decir que Daniel Felipe Martínez es el campeón de los 'mortales', en el Giro de Italia 2024 , no sería mentira. Y es que la superioridad de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a lo largo de la carrera, fue más que evidente. Además de haber vestido la 'maglia rosa' desde el segundo día, logró seis victorias de etapa y le sacó nueve minutos y 56 segundos al segundo, en la clasificación general.

Por eso, los elogios no tardaron en aparecer, resaltando la labor del esloveno, quien no tuvo rival. En esta ocasión, el nacido en Soacha dedicó unas grandes palabras a 'Pogy', resaltando su nivel e incluso afirmando que le arrebató el triunfo en la etapa 20, que fue la última de alta monta. El 'escarabajo' lo intentó hasta el final, pero no le alcanzó, cruzando la meta en la tercera posición.

"Aún no lo he podido analizar, pero estoy emocionado, además con mi familia aquí presente. Quise ganar la etapa y meter tiempo a Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), pero Pogacar es un ciclista espectacular. Cuando atacó no lo pude seguir, y luego traté de alejar a Thomas, pero tampoco pudo ser", dijo Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), en declaraciones para los medios presentes.

Tadej Pogacar se impuso en las etapas 2, 7, 8, 15, 16 y 20; además, fue segundo en las jornadas 14 y 17; y tercero en la primera fracción. Pero eso no fue todo, ya que, luego de la número 20, quedó quinto en la clasificación de los puntos, con 126 unidades, donde quien comanda Jonathan Milan (Lidl Trek), sumando 327 puntos. Por otro lado, el esloveno lidera en la clasificación de la montaña.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), el mejor ciclista colombiano en la clasificación general del Giro de Italia 2024 AFP

'Pogy' tiene 270 puntos, seguido de Giulio Pellizzari, con 206 unidades. Allí, aparece Daniel Felipe Martínez, de sexto, con 81 puntos, pero el mejor colombiano es Nairo Quintana , de cuarto, con 114 unidades. Cabe aclarar que por su edad (25 años), Tadej Pogacar ya no pudo participar por la clasificación de los jóvenes, donde el líder es Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).