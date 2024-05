Daniel Felipe Martínez no pudo cumplir un objetivo en el Giro de Italia: se quedó con las ganas

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) , segundo clasificado en el Giro de Italia , se mostró emocionado por asegurar ese puesto en el podio a una jornada de llegar a Roma e indicó que pretendía ganar la etapa, pero se encontró con Tadej Pogacar, "un ciclista espectacular" . Y es que el esloveno logró su sexto triunfo en la 'corsa rosa' y, además, se coronó 'campeón virtual'.

"Aún no lo he podido analizar, pero estoy emocionado, además con mi familia aquí presente. Quise ganar la etapa y meter tiempo a Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), pero Pogacar es un ciclista espectacular. Cuando atacó no lo pude seguir, y luego traté de alejar a Thomas, pero tampoco pudo ser", dijo en meta el ciclista colombiano. Esta es su mejor presentación en una gran vuelta.

Daniel Felipe Martínez aprovechó la debilidad de Thomas en el ascenso del Monte Grappa para aliarse con el italiano Antonio Tiberi, una maniobra que solo funcionó al principio, pero que no dio el resultado esperado. Eso sí, agitó la carrera y le puso 'picante' y emoción en el remate de la jornada número 20 , que fue la última con alta montaña, teniendo en cuenta que la 21 será el 'paseo'.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), en acción de carrera en la etapa 20 del Giro de Italia 2024 Getty Images

"Vi que Geraint Thomas se soltaba y que Antonio Tiberi atacaba. Entré a ayudar porque a los dos nos interesaba. Lo dimos todo, pero en la bajada nos alcanzó con un grupo numeroso", comentó el 'escarabajo', quien, de paso, admitió que vivió momentos difíciles. La alegría es inmensa, pero llegar hasta este punto no fue tan sencillo y así lo reveló el corredor 'cafetero', ante los medios.

El segundo clasificado del Giro de Italia admitió que tuvo algún día de debilidad, concretamente uno que se quedó sin compañeros y sin comida, además de haber presentado un fuerte dolor en el hombro, pero recordó la suerte de no haberse quedado vacío. "No tenía buena salud, después se dio una casi caída, luego quedé solo, pero lo logramos", sentenció Daniel Felipe Martínez.