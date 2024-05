Egan Bernal y el importante reconocimiento que recibió por su compromiso con el ciclismo

Egan Bernal es uno de los mejores ciclistas de la historia de Colombia, gracias a los hitos que ha conseguido, como lo son los títulos del Tour de Francia y el Giro de Italia . En esta oportunidad, el pedalista del Ineos Grenadiers fue condecorado con la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez por el Concejo de Bogotá.

"Este reconocimiento, no solamente a mí y a mi familia, nos llena de orgullo. Es un premio que me da la ciudad de Bogotá, que es una nueva casa para mí. Llevo viviendo poco más de 6 meses, me he encontrado muy bien, me encanta la ciudad", fueron las palabras de Bernal en medio de la sesión de este importante organismo de la capital colombiana.

El reconocimiento fue iniciativa del concejal Óscar Ramírez Vahos, quien se pronunció en redes sociales sobre este acontecimiento. "¡El honor más grande de mi vida! Con inmenso orgullo y en nombre de Bogotá, hoy condecoramos al gran Egan Bernal por sus indiscutibles méritos deportivos. ¡Gracias por tanta gloria para nuestro país! ¡Gracias por inspirar a la Niñez, a los ciclistas, a las personas buenas!", fueron las palabras del cabildante.

Cabe recordar que es muy común encontrarse a Bernal por la carretera con destino al Alto de Patios, uno de los puertos preferidos de los ciclistas en Bogotá.

El ciclista Egan Bernal y el concejal Óscar Ramírez Vahos. Concejal Óscar Ramírez Vahos.

Comunicado Oficial de la Condecoración a Egan Bernal



“El ganador de certámenes internacionales de la talla del Tour de Francia y el Giro de Italia recibió de manos del concejal VAHOS la emblemática José Acevedo y Gómez en el grado Cruz de Plata, la máxima distinción que otorga el Concejo de Bogotá, a fin de reconocer su compromiso con la promoción de una cultura de ciclismo sostenible en la capital".

"Y es que, sin duda, Egan Bernal se ha convertido en símbolo de convicción y resiliencia luego de su inspirador proceso de recuperación posterior al grave accidente que sufrió en el año 2022. Hoy, desde CYCLA su centro de experiencias, acompaña a la comunidad ciclista de Bogotá".

"Es así como el concejal VAHOS, creador del Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá, invita a EGAN a acompañarlo en la protección de programas como Al Colegio en Bici y las Caravanas de la Biciseguridad, que buscan promover el uso seguro de la bicicleta en la ciudad, además de abanderar la realización de este importante evento deportivo de gran impacto y del mayor interés deportivo, turístico, cultural, social y recreativo que haga honor al postulado de que Bogotá es la capital mundial de la Bici”.