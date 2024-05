Fernando Gaviria aceptó la derrota con Jonathan Milan en el Giro: "Es un animal, está muy fuerte"

Líder de la clasificación por puntos al sprint, Jonathan Milan reforzó su dominio sobre el maillot ciclamino tras dominar al resto del pelotón en un sprint masivo en Cento, Emilia-Romaña, que se sumó a sus victorias en la cuarta y la undécima etapas del Giro de Italia 2024.

"Estoy muy contento", dijo el corredor de 1,8 metros. "Mi equipo hizo un trabajo realmente enorme para alcanzar al grupo de cabeza y colocarnos en el sprint".

De cara a las dos etapas decisivas de este fin de semana, nada ha cambiado para el corredor del UAE Pogacar al frente de la clasificación general, ya que el esloveno mantiene su ventaja de 2 min 40 s sobre el líder colombiano del Bora, Daniel Martínez.

El veterano de Inoes Geraint Thomas acecha en tercera posición a 2min 56s y ha estado rodando por debajo del radar con la intención de alcanzar su punto álgido en la tercera semana.

Publicidad

Sin embargo, la carrera dista mucho de haber terminado. El sábado se disputa una contrarreloj individual de 31 km, a la que sigue la "monstruosa" etapa de montaña de 220 km del domingo, con una amenaza latente de cambio radical en la clasificación.

Un par de etapas similares en los Alpes en el Tour de Francia de 2023 echaron por tierra la campaña de Pogacar para ganar un tercer Tour francés.

Publicidad

Pero el corredor de 25 años sigue siendo el hombre a batir en su debut en el Giro, en un intento declarado de ganar tanto la carrera italiana como el Tour de Francia esta temporada.

Fernando Gaviria (Movistar Team), uno de los ciclistas colombianos que compiten en el Giro de Italia 2024 Getty Images

"Me he estado preparando todos los días y espero tener las mejores piernas posibles", dijo Pogacar, que después de cada etapa calienta su bicicleta de contrarreloj.

"Son tres semanas de carrera, así que queda mucho camino por recorrer y cada día puede ser importante".

Pogacar insinuó que podría no ir a por todas en la contrarreloj.

Publicidad

"Hay que tener cuidado de no ir demasiado al fondo", dijo. "Porque la etapa del domingo es un monstruo, será la etapa de montaña más dura que he corrido hasta ahora".

Otro de los que pasó por la prensa fue el colombiano Fernando Gaviria, quien no dudó en reconocer la supremacía de Milan en el esprint. "Muy lejos, creo que otra vez me ganaron los nervios las ganas de querer hacerlo bien, nos encontramos con un animal con un corredor muy fuerte, solo queda aceptar la derrota. Sentí que era momento de arrancar y lo hicem pero me faltaron piernasm arranque fuerte lo sostuve bien, pero sí fue muy largo. A él le pudo haber costado los cortes sino nos hubiera sacado mayor diferencia, pero es un corredor muy fuerte", fueron las impresiones de velocista del Movistar Team.

Publicidad

La meta del domingo está a 2.385 metros de altitud en Mottolino y podría convenir a Martínez, al australiano Ben O'Connor o al escalador francés Romain Bardet, todos ellos candidatos al podio.