Giro de Italia 2024: una de las etapas más esperadas podría sufrir cambios de última hora

Las emociones en el Giro de Italia 2024 se darán en su mayoría en las etapas con alta montaña, ya que los favoritos y escaladores buscarán lanzar ataques para marcar diferencias en la clasificación general. Un de las jornadas más esperadas tiene un puerto mítico con duras rampas, sin embargo, podría sufrir cambios de última hora.

Se trata de la etapa 16, la cual inicia en Livigno y termina en Santa Cristina Valgardena. El recorrido será de 202 kilómetros y tendrá el mítico ascenso al Paso Stelvio, catalogado con categoría especial.

Según el portal italiano RAI, la organización de la carrera está considerando modificar el recorrido, por las condiciones climáticas que se presentan en la zona. "El Paso Stelvio no se puede abrir para la etapa del Giro de Italia del 21 de mayo, porque el servicio de carreteras no puede actualmente continuar con los trabajos de limpieza debido al riesgo de avalanchas, es decir, aún no se ha limpiado la carretera de grandes cantidades de nieve. Después de limpiarla, todavía es necesario asegurar la carretera contra la caída de rocas y las avalanchas", dijo el citado medio.

Bolzano, Alpes italianos. MARCO BERTORELLO/AFP

Un puerto mítico de la 'corsa rosa'

El Paso del Stelvio es una icónica ruta montañosa que desafía a los ciclistas más intrépidos. Situado en los Alpes italianos, es el segundo paso más alto de los Alpes orientales y uno de los más altos de Europa. Con sus 48 curvas serpenteantes y una altitud máxima de más de 2.700 metros, el Stelvio es un verdadero reto tanto físico como mental. Los ciclistas enfrentan vientos cambiantes, temperaturas extremas y una pendiente promedio del 7.4%, convirtiendo cada ascenso en una epopeya de resistencia y determinación.

