Juan Sebastián Molano, entre risas con Rui Oliveira: perdió una apuesta en el Giro de Italia

Juan Sebastián Molano , junto a Daniel Felipe Martínez, son los ciclistas que más han emocionado a Colombia, en lo que va del Giro de Italia . El corredor del UAE Team Emirates ha acariciado la tan anhelada victoria en tres ocasiones: tercero en la etapa 9, quinto en la etapa 11 y séptimo en la etapa 13. Cada día parece estar más cerca y, por eso, ya piensa en las próximas oportunidades.

"Hizo viento de derecha, como en la mitad de la crono, pero no es mucho, solo por dos o tres kilómetros, pero es muy técnica. Ya solo queda recuperar para dar lo mejor en las etapas importantes y, en mi caso, en los embalajes", expresó en entrevista con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports, tras el final de la etapa 14, que fue este sábado 18 de mayo.

Pero no todo fue ciclismo, también hubo espacio para una que otra broma. Al cruzar la meta, Juan Sebastián Molano se quedó hablando y riendo con Rui Oliveira, lo que llamó la atención y sobre el tema, dio detalles. "Estábamos mirando la media de vatios, la velocidad, ahorrando energía para los días que quedan que son muy duros, entonces debíamos ir con calma", contó el colombiano.

A lo que el portugués complementó: "estamos bromeando porque él partía un minuto antes de mí y me dijo que me iba a alcanzar, a coger, pero respondía que no, que yo iba a tope. Analizamos lo que pasó y tiene que pagarme una cerveza". Y el 'escarabajo' se quedó callado y, con un tono jocoso, afirmó: "Tengo que mejorar mi posición y pagarle la cerveza a él, pero más adelante (risas)".

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del UAE Team Emirates, en medio de la contrarreloj del Giro de Italia 2024

Por último, Rui Oliveira le envió un mensaje a Colombia, agradeciendo el apoyo, y le dejó un 'vainazo' a Juan Sebastián Molano: "el último día de carrera, lo cobraremos (la cerveza)". Cabe aclarar que el 'cafetero' terminó de 130, a seis minutos y 22 segundos del ganador, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) , mientras que Rui Oliveira fue 116, a seis minutos y tres segundos del primero.