Nairo Quintana recibió emotivo homenaje del Movistar Team por su regreso al Giro de Italia

Nairo Quintana está de regreso en una gran vuelta de ciclismo. La última vez había sido en el Tour de Francia 2022, cuando finalizó sexto, pero, posteriormente, fue descalificado por la UCI , luego de que le encontraran tramadol en dos muestras de sangre. A partir de ahí, empezó una batalla, la cual llegó a su final con el fichaje por el Movistar Team y, ahora, todo es 'color de rosa'.

Por eso, tras confirmarse su presencia en la 'corsa rosa', la escuadra telefónica no dudó un segundo en dedicarle un emotivo homenaje. Allí, 'el Cóndor' no ocultó su alegría y así lo dejó ver desde el arranque del video. "Emocionadísimo de estar en una grande. Nunca terminas de soñar", afirmó de entrada, justo antes de hacer referencia a su estado de forma y cómo llega a competencia.

"Un comienzo que no ha sido fácil, con lesiones; llego muy corto de forma, no me podía entrenar, tuve muy pocos días. Hay que ver las condiciones, cómo voy ganando cada día el nivel. Hasta que no te encuentras en la misma competición, respiras un poco y sigues", añadió Nairo Quintana, quien también recordó la vez que se coronó campeón del Giro de Italia. Emociones y grandeza.

"El Giro de Italia 2014 fue mi primera victoria en una gran vuelta, diez años atrás. Antes eras un chaval y vas a ir a matarte, y darte hostias contra lo que sea. Hemos cambiado y vino un cambio de generación en el ciclismo. Quiero seguir trabajando y mantenerme muy bien, aportar al equipo y, lógicamente, poder ayudar al equipo", afirmó. Y, por último, reveló su rol en este evento.

Publicidad

"Espero darle una mano a Will Barta, en donde podamos; a Einer Rubio, poderle echar una buena mano y que puedan también tener ese siguiente paso que necesitan ellos. Voy a completar ya casi 20 vueltas de tres semanas, una experiencia que me ha dado la vida y este bonito deporte, así que tengo que transmitirlo y disfrutar", sentenció el 'escarabajo', que quiere una victoria de etapa.

Nairo Quintana (Movistar Team), uno de los ciclistas colombianos que disputará el Giro de Italia 2024 Getty Images

Así fue el homenaje del Movistar Team a Nairo Quintana, previo al Giro de Italia

🦅🇨🇴🗣️ @NairoQuinCo, símbolo del deporte en Hispanoamérica, vuelve en este #Giro 2024 a las Grandes Vueltas por etapas.



Escuchamos al boyacense de Movistar Team a menos de 24 horas de tomar la salida en Italia.#RodamosJuntos | @PTelefonicaCol | @giroditalia pic.twitter.com/tTPjDfiUbR — Movistar Team (@Movistar_Team) May 3, 2024