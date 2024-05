Nairo Quintana y su lamento en el Giro de Italia: explicó por qué no ganó en la etapa 8

Nairo Quintana llegó al Giro de Italia 2024 con la ilusión de hacer algo grande y este sábado 11 de mayo estuvo cerca. En el marco de la etapa 8, que se disputó entre Spoleto y Prati di Tivo y contó con un recorrido total de 152 kilómetros, el boyacense fue protagonista. Se fue en la fuga, junto a varios corredores, y luchó de principio a fin, en busca de la tan anhelada victoria, que casi se le da.

Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Simon Geschke (Cofidis), Valentin Paret (Decathlon AG2R), Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step), Romain Bardet (DSM firmenich PostNL), Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Georg Steinhauser (EF EasyPost), Alessandro Verre (Arkéa B&B Hotels), Pelayo Sánchez (Movistar), Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) y Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF Faizanè) estuvieron con el 'escarabajo'.

Finalmente, no se consiguió y al respecto habló, explicando qué fue lo que pasó. "Iban muy rápido, en primera instancia. Además, en el grupo hubo gente que no tiraba, otros que se cuidaban y, al final, eso hizo que la fuga no aumentara tanto tiempo. El terreno daba para que el equipo controlara muy bien", afirmó, de entrada, en declaraciones ante los medios de comunicación presentes.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera en la etapa 8 del Giro de Italia 2024 AFP

De igual manera, se refirió a la alergia que lo aqueja y su estado físico, pensando en las próximas dos semanas. "Se lleva de a poco, hay que seguir, hacerlo a un lado y hacer siempre lo máximo. Era importante hacer el esfuerzo y para eso nos preparamos. Además, las sensaciones son buenas y veremos cómo cerramos la primera semana, pensando en las que se vienen y faltan", añadió.

Pero no todo fue negativo. A pesar de que Nairo Quintana se quedó con las ganas de alzar los brazos en meta, se cumplió con el hecho de nunca desamparar y ayudar a Einer Rubio, quien es el 'capo' del Movistar Team. De paso, hizo un breve análisis de lo vivido a lo largo de la octava jornada del Giro de Italia, haciendo énfasis, justamente, en lo que faltó para conseguir la victoria.

" Estuvimos en la fuga, que era el objetivo, junto a Pelayo Sánchez, pero al final remamos mucho y no se nos dio la oportunidad porque desde atrás rodaron rápido y no dejaron que la fuga fuera la protagonista. Se intentó, pero igual se logró la tarea que era mantener a Einer Rubio en la parte adelante, al lado de los favoritos", sentenció 'el Cóndor', en sus palabras, tras la fracción.