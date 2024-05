Tadej Pogacar encendió alarmas en el Giro de Italia: la enfermedad que estaría sufriendo

Tadej Pogacar nunca olvidará la edición del 2024 del Giro de Italia . Y es que, por primera vez en su carrera y a sus 25 años, está disputando esta grande del ciclismo. Por eso, las expectativas sobre lo que pueda hacer son altas. De hecho, es el gran favorito a llevarse el título, rótulo al que ha sabido responder a la perfección, ya que es el portador de la 'maglia rosa', tras la primera semana.

Luego de nueve etapas y con un tiempo de 32h 59' 04", el esloveno lidera la clasificación general. Allí, le lleva dos minutos y 40 segundos al colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) , en la segunda posición, y 2' 58'' al británico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), quien es tercero. La superioridad de 'Pogi' es evidente, pero, en las últimas horas, hubo cierta preocupación.

Este domingo 12 de mayo, en medio de la transmisión de la carrera, revelaron detalles con relación al estado de salud de Tadej Pogacar. "Algunos de nuestros colegas que están en Italia, vieron a 'Pogi' como respirando profundamente, como si estuviera molesto de la nariz", informó, de entrada, Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, una de las integrantes del 'Team Caracol', como narradora.

"Por eso, le preguntaron que si estaba enfermo y respondió que no, que solo le estaba molestando el polen. No soy alérgico, pero he sentido ese picor en la nariz. Entonces bueno, esperemos que no sea algo que lo moleste y no afecte en nada", sentenció. Eso sí, hasta el momento, el UAE Team Emirates, equipo en el que corre el esloveno, no se ha pronunciado de manera oficial.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ciclista esloveno en el podio del Giro de Italia 2024 Getty Images

Tadej Pogacar tomará un aire este lunes 13 de mayo, en la primera jornada de descanso en el Giro de Italia 2024. Ahora, recordemos que como el caso de 'Pogi', también se presentó el de Nairo Quintana, quien argumentó estar sufriendo algo similar. Así lo contó en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports a la 'corsa rosa'.

"Como hemos visto, hay bastante polen, pero bueno, igual tenemos que seguir adelante. Sigue siendo un sueño estar aquí, disfrutar del esfuerzo, la afición y los paisajes, es bonito. Las piernas van funcionando bien y esperar qué nos depara la próxima semana y, en especial, la última", puntualizó 'el Cóndor'. De esa manera, son varios los corredores que parecen padecer esta enfermedad.