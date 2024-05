Un perro se atravesó en la vía y por poco causa un grave accidente en el Giro de Italia

Las emociones en el Giro de Italia 2024 volvieron este martes con una etapa 10 llena de montaña y que tuvo un ritmo frenético, tanto así que, en la primera parte del trazado, el promedio de velocidad fue de 52 kilómetros por hora. La jornada estuvo tranquila, hasta que un perro generó un terrible susto dentro del pelotón.

Las acciones comenzaron en la localidad de Pompeya, con un grupo que se mostró muy inquieto con miras a consolidar una fuga. A los pocos kilómetros, se formó el primer grupo de escapados con tres ciclistas: Quinten Hermans, Simon Clarke y Alessandro de Marchi.

En la última parte llana, a 70 kilómetros de meta, dos de los corredores que iban en punta por poco se van al suelo, tras la repentina presencia de un perro que saltó desde un costado de la vía. Por fortuna, los pedalistas tuvieron buenos reflejos sobre la bicicleta para evadirlo y no generarle algún daño al animal.

Sin embargo, los nervios no terminaron en ese momento, ya que segundos después pasó el pelotón y fueron casi cuatro los ciclistas que tuvieron que maniobrar para no chocar contra él. Cabe resaltar que, al tratarse de una zona de paso en la etapa, no había vallas ni nada que pudiera detener al canino.

Lo cierto es que después de eso el pelotón alcanzó a los escapados y se formó una nueva fuga masiva con 26 corredores, entre ellos, el colombiano Esteban Chaves. Por lo pronto, solo queda esperar como se siguen desarrollando las acciones en esta jornada que tendrá un final de alta montaña con un puerto de primera categoría en una zona conocida como Cusano Mutri.

