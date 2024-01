Jefe de Remco Evenepoel: "No me importa quién gane, desde que tenga nuestra camiseta"

La temporada 2024 del ciclismo internacional ya está en marcha y este jueves 25 de enero se disputó el Trofeo Ses Salines, en tierras españoles, donde triunfó el francés Paul Magnier en representación del equipo Soudal Quick-Step.

Justamente, Patrick Lefevere, quien es el jefe de Magnier en el Quick-Step, habló del rendimiento deportivo de su pupilo.

"Obtuvimos una interesante victoria en este comienzo de temporada. Solamente, llevamos a nuestros mejores corredores, no gastamos mucho dinero, trabajamos con nuestro equipo de 'scouters'. Paul es un buen muchacho y un excelente ciclista", empezó diciendo en entrevista con el medio especializado 'Global Cycling Network'.

Y añadió: "Este triunfo demuestra que sirvió nuestro campamento de entrenamiento. Realmente, es muy gratificante verlos triunfar".

Por otro lado, fue claro al expresar el principal objetivo de la escuadra que dirige.

"Esta fue nuestra primera carrera en Europa, pero tengo algo muy claro: ganar mejora la motivación y no me importan quién lo haga. Desde que nuestra camiseta aparezca de primera, no importa", comentó.

Patrick Lefevere, actual director del equipo Soudal Quick-Step. Getty Images

¿Quién es el ciclista del Soudal Quick-Step con mejor posición en el ranking mundial de la UCI?

Por el momento, el belga Remco Evenepoel es el ciclista del Soudal Quick-Step con mejor ubicación en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con un total 5.631 unidades.

De hecho, Evenepoel solamente es superado por el danés Jonas Vingegaard (6.304 puntos) y el esloveno Tadej Pogacar (7.682 puntos), quienes se encuentran ubicados en el segundo y primer lugar, respectivamente, de esta clasificación.

Remco Evenepoel, ciclista del Soudal Quick Step, portador de la camiseta de la montaña en la Vuelta a España 2023 AFP

¿Cuándo se realizarán las grandes vueltas del ciclismo en este 2024?

En esta ocasión, el Giro de Italia comenzará el 6 de mayo mientras que el Tour de Francia iniciará el 29 de junio. Finalmente, la Vuelta a España empezará el próximo 17 de septiembre. Y en estas grandes vueltas seguramente los ciclistas colombianos tendrán protagonismo. Incluso, con posibilidad aspiraciones de ganar una que otra etapa.