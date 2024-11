Jonas Vingegaard aprendió la lección: su plan para ganarle a Tadej Pogacar, en el 2025

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) , doble ganador del Tour de Francia , mostró su confianza en "volver al Tour en mejores condiciones que este año" y discutir la corona de la "grande boucle" al esloveno Tadej Pogacar , su gran rival.

A pesar de haber perdido el Tour 2024 ante Pogacar por más de 6 minutos de diferencia, Vingegaard se mostró optimista ante la próxima edición, una vez olvidada la grave caída en la Vuelta al País Vasco que le lastró el resto de la temporada.

"Está claro que perdí este año, así que de alguna manera quizás no tengas la misma confianza que antes, pero sigo creyendo que puedo ganar el Tour. Con la preparación adecuada puedo hacerlo muy bien y luchar por la victoria", dijo Vingegaard en TV2 Sport.

El ciclista nórdico ya se encuentra en fase de preparación para la próxima temporada, en la que espera recuperar su nivel de antaño para competir con Pogacar.

"En el Tour no fui tan explosivo como de costumbre porque perdí mucha masa muscular y, en las subidas más largas, no pude desplegar los mismos vatios que antes de la caída. Me faltó algo en comparación a cómo me encontraba antes del accidente", explicó el líder del Visma.

Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, dos de los mejores ciclistas del mundo, fueron podio en el Tour de Francia 2024 AFP

Vingegaard admitió que Pogacar ha dado un paso al frente, y que "hay que intentar hacer algo para recortar las distancias".

"Está claro que no puedo tomarme un descanso de tres meses, así que tendré que seguir adelante e intentar recortar la brecha de la temporada pasada respecto a Pogacar".

El doble ganador del Tour concluyó con un mensaje de esperanza, motivado por el convencimiento de que podrá "ser mejor en el Tour" 2015.