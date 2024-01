Nairo Quintana, con la mira puesta en el 2024: despidió el año arriba de su bicicleta

Terminó el calvario para Nairo Quintana. Movistar Team le abrió las puertas y ya tiene equipo para la próxima temporada. Razón por la que el ciclista colombiano no quiere desaprovechar esa oportunidad y lo está demostrando de gran manera. A través de las redes sociales, se conoció una fotografía en la que le ve dándolo todo, en un muy exigente entrenamiento.

"Vuelvo a casa con emoción e ilusión. El equipo me lo dio todo en la última década y, ahora, vuelvo con responsabilidad y ganas de hacerlo bien. Estoy muy agradecido", fueron algunas de las palabras que dijo 'Nairoman', en la presentación que se llevó a cabo días atrás. Pero eso no fue todo y también hizo referencia a las labores que cumplirá en esta escuadra.

"Llego para aportar al equipo mi experiencia y que siga siendo el gran equipo de antes. Tengo buena condición física, he entrenado todo el año, pero sin competir, que es lo único que falta. Quiero volver a sentir el ritmo de carrera, la adrenalina de la competición", añadió el boyacense , quien no corre una grande del ciclismo desde 2022, en el Tour de Francia.

¡Dos ciclistas colombianos siguen entrenando! ¡Santiago #Buitrago y Nairo #Quintana despiden el año arriba de la bicicleta! 😍 pic.twitter.com/P6a9ybCk92 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) December 28, 2023

A partir de ese entonces, empezaron los problemas, ya que dio positivo a tramadol, en dos muestras de sangre seca que le habían tomado. Estuvo en el Arkea Sámsic, pero no contaron con él desde la salida de la Vuelta 2022, carrera de la que se bajó a última hora, luego del fallo de la UCI y con el fin de concentrarse en su defensa. Eso sí, siempre entrenó.

Nairo Quintana, ciclista colombiano y nuevo fichaje del Movistar Team para la temporada 2024 Twitter del Movistar Team

"Entrenar sin dorsal es duro, pero en mi vida hice cosas aparte del ciclismo, he estado al lado de empresas y sociedades, soy un hombre de trabajo, he hecho algo de política para ayudar a la gente, he disfrutado de otras cosas que a veces no damos importancia", expresó Nairo Quintana, que estará en el Giro de Italia 2024, según confirmó el director deportivo.