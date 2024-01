Primoz Roglic y su obsesión con el Tour de Francia: "Creo que puedo ganarlo"

Para los amantes del ciclismo está claro que Primoz Roglic es uno de los mejores del mundo. Si bien su momento de juventud ya pasó, el esloveno sigue demostrando que puede triunfar y sobre todo que está vigente para lograr su mayor obsesión: ganar el Tour de Francia.

Con 34 años, Roglic dio el salto del Visma, el mejor equipo del 2023, al Bora Hansgrohe, una escuadra que no tiene grandes estrellas, pero sí corredores de élite que podrían ser el complemento perfecto del esloveno. Antes de que afronte la primera carrera del la temporada, el 'capo' habló con 'RTV SLO' sobre varios temas, pero en especial de la 'Grand Boucle' de este 2024.

Ahora será el único capitán del equipo en el Tour. ¿eso era lo que quería?

"Sí, esa también fue una de las razones por las que cambié de equipo. Por eso firmé para tener la oportunidad de empezar el Tour. Como dije antes, gane o no, porque no importa tanto, solo que al final no culpes. Quizás, pero si así fuera, sería... Ya veremos. Cuándo hacer algo y también correr riesgos en este caso. Dejar el mejor equipo del mundo, porque lo ganamos todo, las tres grandes vueltas y todo lo que fue posible. Bueno, aquí tampoco hay exóticos. Ya ganaron el Giro con Hindley y algunas carreras más. Sin embargo, la diferencia es más que obvia. Tenemos mucho trabajo por delante. Me parece que, sobre todo, las carreras, tarde o temprano, darán la imagen más clara. Entonces podremos decir, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Pero necesitamos tiempo. También según mi experiencia, mirando al equipo anterior, debe habernos llevado bastante tiempo convertirnos en los mejores. Quizás hemos estado haciendo lo mejor que podemos durante uno o dos años, pero los resultados tampoco llegan de inmediato. Aunque quiero que funcione lo mejor posible para nosotros de inmediato".

Primoz Roglic durante su etapa como ciclista del Jumbo-Visma (Imagen de referencia). Getty Images

Ahora es el capitán indiscutible, antes estaba acostumbrado a compartir roles y co-capitanías.

"Todo tiene pros y contras. Pero desde mi punto de vista, por supuesto, es bienvenido. Sobre todo, que la mayor cantidad posible de nosotros estemos en la misma página. Todos sabemos por qué estamos allí, por supuesto que tenemos confianza y, en última instancia, queremos disfrutar de lo que nos encanta hacer. Como único líder o Capitán, también tengo más responsabilidad y presión. Pero todo es parte del proceso, es importante que Aleks y Jai aprendan. Con más muchachos con superpoderes, el equipo también crecerá y podrá convertirse en el mejor equipo del mundo".

Mencionó que el Tour será la guinda del pastel... ¿Ha visto alguna de las etapas de la 'Grand Boucle' de este año?

"La guinda del pastel sólo desde el punto de vista de empezar en Mónaco. Ahora ya ha pasado bastante tiempo desde que terminé el Tour de Francia. Sería bienvenido conducir hasta el destino en Niza. Del resto de etapas, las dos últimas las conozco bastante. No conozco las pistas familiares por las que suelo montar, excepto la subida final de la vigésima etapa. Donde terminó la París-Niza el año pasado, cuando ganó Tadej. Aún no he probado esta pendiente, pero definitivamente lo haré pronto. De nada sirve saberlo todo, pero al final, si no lo tienes en los pies, no te sirve".

¿Qué opina del cuádruple anunciado Vingegaard - Pogačar - Evenepoel - Roglič?

¿Qué más no podrías querer? Es lo mejor que puede ser y bueno para andar en bicicleta. Cuanto más fuertes tengamos los competidores, mayor será el nivel y los mejores ganarán. Estaría muy feliz si esto se hiciera realidad y comenzara todo lo mejor en el Tour.