Santiago Buitrago: "Ganar en una carrera tan importante como la París Niza es especial para mí"

El ciclismo le dio una alegría más al país este miércoles luego de que Santiago Buitrago diera el batacazo y saliera ganador en la etapa 4 de la París Niza, una de las carreras más importantes de una semana, en el World Tour. El colombiano fue muy estratégico y cuando vio la oportunidad atacó y se llevó el triunfo, el cual lo dejó como segundo en la clasificación general de la carrera.

La jornada se disputó entre las localidades de Chal Sur Saone y Mont Brouilly. El recorrido de 181 kilómetros estuvo pasado por lluvia, tal como ocurrió en algunas de las primeras etapas de la competencia.

Ahora bien, el verdadero desafío de este trazado fueron los múltiples premios de montaña que debieron superar. Cote du Mont de Sain Viceint (2°), Cote du Boubon (2°), Cote de Vauxrenard (2°), Col de Durbize (2°), Col du Fut D'Avenas (1°) y Mont Brouilly (2°).

A pesar de la lluvia, poco a poco fueron rodando y los favoritos se aglutinaron sobre los último kilómetros para posicionarse y ver la chance de lanzarse. A falta de 10 km, Buitrago atacó y se fue junto al australiano Luke Plapp a buscar el triunfo.

El lote principal intentó cerrar la brecha que llegó a ser de 40 segundos, pero no alcanzaron. A 600 metros de meta, el colombiano dejó regado Plapp y alzó los brazos para celebrar su victoria.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, protagonista en la etapa 4 de la París Niza 2024 Getty Images

Tan pronto culminó la etapa, Buitrago dio sus sensaciones a los micrófonos de la prensa francesa. "En lo personal no me lo esperaba, así que venía con unas muy buenas condiciones. Cuando vi que Primoz Roglic apretó el ritmo y no hacía mayor daño, decidí probar, al final no sabes cómo salen las cosas, pero la verdad muy contento con la victoria de hoy. Ganar aquí en una carrera tan importante en Francia es especial para mí", dijo de entrada sobre la estrategia para ganar.

"Se trata de probar, de intentarlo, lo hice, me sentía con muy buenas piernas, fui con Plapp hasta el final, se consiguió un buen resultado y es un día muy positivo para nosotros", agregó el colombiano quien ahora se ubica segundo en la general, justamente por detrás

¿Qué dijo Santiago Buitrago?

Por último, el del Bahrain Victorious habló sobre el plan de trabajo de su equipo para esta carrera en tierras francesas. "Si el objetivo principal en esta carrera es estar en el podio con Pello Bilbao y conmigo, vamos por buen camino", concluyó.