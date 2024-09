Sergio Higuita reveló por qué salió del del Red Bull BORA: “Me obligaron a correr enfermo”

Sergio Higuita fue anunciado recientemente como nuevo ciclista del Astana, sin embargo, muchos se preguntaron por qué salió del Red Bull BORA Hansgrohe. Este viernes 13 de septiembre salió a la luz una entrevista en la cual el 'Monster' se destapó y reveló todo con lujo de detalles.

Higuita habló con el portal 'Ciclismo Internacional' y de entrada manifestó que todo fue de más a menos durante su paso por la escuadra alemana. “En el primer año tuve buenas sensaciones, el año pasado empecé a tener problemas de salud y fue cuando me empecé a sentir solo. En 2024 me estanqué después de los Nacionales, no hubo buena comunicación conmigo, no me escucharon cuando tuve momentos de enfermedad y cuando había que cambiar las cosas no lo permitían porque ellos son muy cuadriculados y se tomaron malas decisiones conmigo en algunos momentos de la temporada pasada”, dijo el 'escarabajo'.

Y es que Higuita dejó en claro que el tiene una condición médica y que los alemanes poco tuvieron en cuenta eso a lo largo de su estadía. “Iniciamos esa temporada (2023) muy fuerte porque el equipo quería a todos a bloque en los primeros tres meses para estar en el top-3 del ranking UCI. Incluso, en diciembre ya estaba sobreentrenado. Hice podio en San Juan y enfermé después de los Nacionales, a partir de ahí fue todo un poco caótico. Me llevaron al centro de Red Bull para buscar el problema y descubrieron que sufría de una alergia grave que yo he tenido toda la vida y que ya se las había comentado”.

Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), ciclista colombiano que está cerca de entrar al top 10 de la general en el Tour de Suiza 2024 Getty Images

Fue tal la incomodidad del 'Monster' que el equipo puso en duda si realmente sufría de algo y hasta lo tildaron de hipocondriaco. “En el primer año me escuchaban e incluso hicimos unos cambios cuando me enfermé después de Cataluña. Ya al segundo año ellos pensaban que era una excusa para no correr y no fue así. Entonces, iba a las carreras y se daban cuenta que en verdad sí estaba enfermo. Es más, con los estudios médicos que habíamos hecho, ellos sabían que no era algo que me estaba inventando, pero tenía la sensación de que ellos creían que yo me lo inventaba”, complementó el pedalista.

Publicidad

Higuita se dio cuenta que sus cargas eran altas, que lo seguían sobreentrenando a pesar de demostrarles que sufría de asma y por eso no aguantó más dentro del BORA y empacó maletas para firmar con el Astana.