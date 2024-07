Goga, a pura emoción en el Tour de Francia: así narró la victoria de Remco Evenepoel

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) , campeón del Mundo contrarreloj, estrenó su palmarés en el Tour con una exhibición que le dio la victoria en la crono de 25,3 km disputada entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin, batiendo al esloveno Tadej Pogacar (UAE) , quien mantuvo el jersey amarillo.

Voló Evenepoel (Aalst, 24 años) entre los mares de viñedos que dan fama mundial al vino de Borgoña, marcando el mejor tiempo de principio a fin y firmando la demostración individual con un tiempo de 28.52 minutos, a una media de 52,581 kms/hora.

Registro que nadie pudo superar, ni Pogacar, quien vestido de amarillo se conformó con la segunda plaza a 12 segundos. Tercera plaza para Roglic a 34 y cuarta para Vingegaard a 37. Juan Ayuso fue el primer español, duodécimo, a 1.18 minutos, mientras que Carlos Rodríguez se dejó 1.17, Pello Bilbao a 1.30 y Enric Mas a 1.59.

Se comprime la general en los primeros puestos, pero otros se alejan. Pogacar aguantó el tirón sin grandes rasguños. Tiene a Evenepoel a 33 segundos, a Vingegaard a 1.15 y a Roglic a 1.36. Los españoles dieron un notable paso atrás. Ayuso es quinto a 2.16, le sigue Almeida a 1.17, Rodríguez a 2.31, Landa a 3.35 y Mas a 6.20.

"Es una locura tener victorias en las tres grandes. He disfrutado la crono, estoy muy contento. Tuve un pequeño problema, creí que había pinchado, alguien me ha lanzado quizás algo por el ruido que sentí. Quería ganar y lo he conseguido, y además metiendo tiempo a los demás. Será difícil batir a Pogacar, pero nunca se sabe", dijo Evenepoel en meta.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ganador de la contrarreloj del Tour de Francia 2024 AFP

EVENEPOEL SIGUE SIENDO EL REY DE LA CRONO

Evenepoel partía como claro favorito en la primera aventura contrarreloj del Tour, en los pronósticos por delante de Pogacar y Vingegaard, ya que uno y otro nunca han derrotado al belga en una crono.

Al esloveno le ha ganado ya 6 veces, al danés 7. Con la previsión de que se pudiera jugar en esta jornada el maillot amarillo, Evenepoel, debutante en la "grande boucle" no quería perder la oportunidad de embellecer su trayectoria. Y llegó con los deberes hechos a Florencia.

El campeón del Mundo de crono 2023, ha realizado un pormenorizado entrenamiento con la bici de crono y exploró el recorrido borgoñés en dos ocasiones con su entrenador, Koen Pelgrim. Sabía que debía salir fuerte en el terreno de falso llano hasta la Cota de Curtil Vergy (1,6 km al 6,1) para luego reservar fuerzas para el segundo tramo.