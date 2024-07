Tadej Pogacar, sin miedo en el Tour de Francia: retó a Vingegaard, Evenepoel y Roglic

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que la crono de este viernes 5 de julio, con 25 kilómetros entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin, "será crucial" para los aspirantes a la general del Tour de Francia.

"Tengo ganas de ver cómo están las fuerzas en esa etapa", dijo el ciclista el UAE Team Emirates, tras el final de la sexta jornada de la ronda gala. Allí, 'Pogi' llegó junto al frente de carrera, por lo que no cedió terreno y sigue con el 'maillot amarillo'.

Pogacar, que lidera la general con una renta de 45 segundos sobre el belga Remco Evenpoel y de 50 con respecto al danés Jonas Vingegaard, afirmó que la contrarreloj de este viernes "clarificará las fuerzas que tiene cada uno".

El esloveno comentó que superó sin problemas la sexta etapa, que definió de "nerviosa y estresante". "Es verdad que no era muy larga ni nada, pero en todo momento del recorrido parecía que podía pasar algo", afirmó.

Tadej Pogacar estuvo en un momento aislado en un grupo de cabeza, mientras todos sus compañeros se quedaron en un corte que no duró muchos minutos.

Tadej Pogacar, portador del 'maillot amarillo' en el Tour de Francia 2024, tras seis etapas AFP

"No estaba preocupado, sabría que no tardaría en cerrarse el hueco, no se daban las condiciones para llegar cortados a meta. Aunque siempre es mejor que estemos todos en la parte más alta", señaló.

Recordemos que, en lo que va de la temporada, Tadej Pogacar se coronó campeón de la Strade Bianche, Vuelta a Cataluña, Lieja Bastoña Lieja y Giro de Italia. Ahora, sueña con un nuevo título en el Tour de Francia, como lo hizo en 2020 y 2021.

Hasta el momento, los resultados de 'Pogi', en la 'Grande Boucle', son cuarto en la etapa 1; puesto 14 en la segunda jornada; posición 38 en la tercera fracción; ganador en la etapa 4; y 36 y 36, en las jornadas 5 y 6, respectivamente.