Tadej Pogacar, sincero y autocrítico en el Tour de Francia: no la pasó bien en la 'crono'

El esloveno Tadej Pogacar se mostró "satisfecho" con su segundo puesto en la contrarreloj del Tour de Francia, 12 segundos por detrás del belga Remco Evenepoel, al tiempo que señaló que su actuación acrecienta su confianza para ganar la prueba.

"Sabía que estaba haciendo un buen tiempo, pero no conocía las diferencias. En la subida he llegado casi sin fuerzas, pero en la bajada he podido recuperar y estoy satisfecho de mi crono", señaló el esloveno, que persigue su tercera victoria en el Tour.

"Tras esta participación estoy más confiando. Hice dos buenas cronos en el Giro y he vuelto a demostrar que estoy bien en esta disciplina, lo que me da confianza de cara a la otra crono que resta en Niza", agregó.

El esloveno aseguró que en esa última etapa, que cerrará la edición, "debería hacer un buen papel", ya que conoce las carreteras por las que suele entrenar el residente en Mónaco.

"El año pasado perdí 1.40 con Vingegaard y esta vez le he aventajado en 22 segundos", dijo el esloveno, que lidera la general con 33 segundos sobre Evenepoel y 1.15 con el ganador de las dos últimas ediciones.

"Superar a Evenpoel no era fácil, es el campeón del mundo, solo he perdido 12 segundos, creo que no es mucho", señaló.

Tadej Pogacar, en la etapa 7 del Tour de Francia. /AFP

¿Qué dijo Wout van Aert, tras la contrarreloj del Tour de Francia?

El belga Wout van Aert (Visma), una de las decepciones de la primera crono del Tour de Francia al ceder 1.51 respecto al vencedor, su compatriota Remco Evenepoel, espera tener "mejores sensaciones" en los Juegos de París.

"He rodado lo más duro posible, pero hoy no ha sido posible", fue su sincero análisis. No tenía buenos presentimientos. La salida fue bien, pero se volvió difícil durante las primeras secciones ascendentes. No creo que haya hecho una buena crono ", dijo Van Aert en meta.

El corredor del Visma admitió errores a la hora de plantear la crono.

"Tal vez empezó demasiado rápido, pero ese era el plan, porque el foco principal estaba en la primera parte. Quizás rodé demasiado rápido en la primera parte. Ya en la primera parte del falso llano sentí que no era mi mejor día. En la cima de la subida ya no podía continuar", dijo.

Sobre la crono de los Juegos Olímpicos del próximo día 27, Van Aert no ve relación entre el Tour y lo que pueda pasar en la cita olímpica.

"No hay una sola contrarreloj en este Tour que realmente se parezca a la de París. Me he lanzado, pero espero mejores piernas en los Juegos", concluyó.