"Creí que tenía que abandonar el ciclismo y, ahora, estoy celebrando en Vuelta a España"

El irlandés Eddie Dunbar (Jayco Alula), ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España, se mostraba incrédulo en la línea de meta, pues había conseguido la victoria más importante de su carrera después de haber pasado un auténtico calvario por las numerosas caídas y lesiones.

"Es increíble, desde la Vuelta del año pasado he tenido 7 u 8 caídas. Física y mentalmente me ha pasado factura. He pensado muchas veces que no tendría futuro en este deporte por este infortunio. Este año, después del Giro, cuando me lesioné el ligamento lateral, pensé que eso podría ser el clavo en el ataúd en lo que respecta a mi carrera ciclista", comentó el irlandés en la meta de Padrón.

Dunbar, quien fichó por el Jayco Alula procedente del INEOS, fue el más fuerte entre el grupo de 12 corredores que se disputaron la victoria al esprint.

"Hacía tiempo que no me encontraba en una situación como esta y simplemente aproveché mi experiencia. Sufrí un poco en la subida. Simplemente, jugué mis cartas y dije: 'Me arriesgaré y respaldaré mi resultado", explicó.

Dunbar (Banteer, 27 años), llegó a la Vuelta a España con la idea de luchar por la general, pero enseguida se dio cuenta de que debía cambiar de objetivo para buscar un triunfo de etapa.

"Tuve un comienzo de carrera realmente malo y perdí mucho tiempo. Vine aquí para competir por general y me di cuenta rápidamente de que no tenía las piernas para hacerlo. Vine con una preparación realmente buena, así que fue cuestión de reevaluar y simplemente ir a por una etapa", dijo.

Una jornada con escapada muy numerosa, 38 corredores, que al final saltó por los aires con los ataques delante por la etapa y por detrás con Primoz Roglic poniendo en aprietos al líder Ben O'Connor.

"Se me presentó una oportunidad que no esperaba, ya que me esforcé mucho para entrar en la escapada y pensé que me iban a fallar las piernas, pero de repente se formó el grupo grande. He corrido inteligente. Aquí estoy, no me lo puedo creer", concluyó.

Eddie Dunbar. ciclista irlandés , ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España. /AFP

Cambio de líder en la clasificacion de los jóvenes

El español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), nuevo maillot blanco de la Vuelta a España, dijo en la meta de Padrón que "es un honor" encabezar la clasificación de los jóvenes, y espera mejorar su sexto puesto de la general.

"Ambas cosas son importantes. Tener el maillot blanco es un honor, sin duda, pero también mejorar en la general es el objetivo", dijo el ciclista de Almuñecar.

Aunque el maillot rojo lo tiene a 5.23 minutos respecto al líder Ben O'Connor, Carlos Rodríguez espera recortar tiempo y tratar de jugar sus bazas en las múltiples etapas de montaña que quedan hasta Madrid.

"Trataré de sacar tiempo a Ben O'Connor, así que tengo que estar contento y con confianza para lo que viene en los próximos días. El objetivo principal es estar lo mejor posible en la general. Si es el maillot rojo sería increíble, pero es súper difícil con el nivel de buenos corredores que tenemos aquí", comentó.

El corredor de Almuñecar (Granada) se conformaría con el maillot blanco en Madrid el próximo 8 de septiembre, pero llegarán etapas que se adaptan bien a sus condiciones.

"Si consigo el maillot blanco en Madrid estaría súper contento. Creo que los esfuerzos más largos se me adaptarán mejor, así que estoy deseando que lleguen y espero conseguir un buen resultado", concluyó.