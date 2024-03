¿Cómo le fue a Nairo Quintana en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2024?

Un mal día en la oficina para el colombiano Nairo Quintana, quien sufrió una caída y no pudo sostener el ritmo ante las duras rampas que se presentaron, entre las localidades de Berga y Queralt.

El pelotón tomó la partida y pronto se dieron los primeros movimientos para formar la fuga del día. Hught Carthy y Bauke Mollema fueron algunos de los corredores que tomaron la iniciativa.

Más adelante, se presentó una caída en la cual se vio involucrado Nairo Quintana, quien se fue al piso, aparentemente sin mayores consecuencias. Sin embargo, como golpe, su cuerpo se vio resentido y a partir de allí empezó a batallar para mantenerse dentro del lote de los favoritos.

El recorrido no fue nada sencillo y prueba de ello fueron las duras rampas del Coll de Gradell y la Collada de San Isidoro.

El boyacense al final no pudo sostenerse y poco a poco fue cediendo tiempo, tanto así que perdió 14 minutos y 25 segundos de Pogacar, quien no solo ganó, sino que sumó su tercer triunfo en esta edición de la carrera.

Ya en la clasificación general, Quintana se ubica en la casilla 32 a 21 minutos y cuatro segundos de Pogacar.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team

¿Cómo será la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña?

La rodada será de 145 kilómetros con inicio y desenlace en Barcelona , con un paso en ascenso por el conocido bosque montañoso de Montjuic.

¿Cómo le ha ido a Nairo Quintana en la temporada 2024?

El ciclista originario de Cómbita, Boyacá, inició su temporada con un cuarto puesto en la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales, mientras que en la prueba de ruta terminó en el puesto 26 . Sin embargo, su participación en el Tour Colombia se vio afectada negativamente debido a que contrajo COVID-19. Esta enfermedad provocó un retraso en su debut en Europa, lo que lo obligó a retirarse del evento O Gran Camiño.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2024, tras la etapa 6

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 25h 06' 16''

2. Mikel Landa (Soudal Quick Step) - a 3' 31''

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 4' 53''

4. Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) - a 5' 46''

5. Enric Mas (Movistar Team) - a 5' 51''

6. Chris Harper (Jayco AlUla) - a 5' 51''

7. Lenny Martínez (Groupama FDJ) - a 5' 52''

8. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - a 6' 23''

9. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 6' 23''

10. Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan) - a 7' 17''

32. Nairo Quintana (Movistar) - a 21'04"