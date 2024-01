Dura baja de los Philadelphia Eagles para la ronda de comodines: ¡Se lesionó un estelar!

Arthur Juan Brown, receptor estelar de los Philadelphia Eagles, se perderá el partido de la ronda de comodines ante los Tampa Bay Buccaneers del próximo lunes debido a un esguince en la rodilla derecha que sufrió la semana pasada en el duelo ante los New York Giants.

“Iba a ser difícil para AJ jugar, pero luchó como loco para intentar estar listo lo cual no me sorprende dada la mentalidad y carácter de AJ, él es un tipo duro y haría cualquier cosa por sus compañeros, desafortunadamente no estará", dijo este sábado Nick Sirianni, entrenador de Eagles, en conferencia de prensa.

Brown, líder en yardas por recepción de Philadelphia con 1.456, se lesionó en el primer cuarto del partido de la última semana de la temporada del domingo pasado en el primer cuarto.

Su lesión ocurrió en una jugada en la que perdió el balón después de una recepción y su pierna quedó atascada en el césped por lo que quedó tendido en el campo mientras se agarraba la rodilla.

Salió del terreno y un día después fue sometido a estudios que le impidieron entrenar jueves y viernes; al final no se recuperó.

El tres veces seleccionado Pro Bowl será una dura baja para los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) ya que el otro receptor titular, DeVonta Smith, lucha con una dolencia en el tobillo que le impidió participar en el juego de la semana 18 que puso fin a la temporada.

A diferencia de Brown, Smith sí estuvo en los entrenamientos de la semana y se prevé que sea titular ante los Bucs.

Los Eagles pasaron de ser el principal candidato por la NFC para repetir como protagonista en el Super Bowl de este año a terminar la campaña con una crisis de resultados que ha puesto en duda el nivel con el que se presentarán en estos playoffs.

Philadelphia acumuló en los primeros 11 juegos de la temporada regular 2023 una marca de 10 triunfos y una derrota, pero se derrumbó en el cierre con sólo una victoria y cinco tropiezos en los últimos seis de la temporada.

El próximo lunes visitará a los Buccaneers en el duelo de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.