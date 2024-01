Familiares de ciclista fallecida: "Era la pieza angular de la familia, queremos honrar su memoria"

El 2024 no inició de la mejor manera para el ciclista australiano Rohan Dennis, quien fue acusado de cometer "homicidio involuntario por conducción imprudente" en contra de su expareja Melissa Hoskins.

Este suceso ha generado conmoción en el deporte, aficionados del ciclismo y, por supuesto, en los familiares de Dennis y Hoskins. Precisamente, en las últimas horas se pronunciaron los familiares de la fallecida por medio de un comunicado.

"Las palabras no son suficiente para expresar nuestro dolor por el infortunado suceso que terminó con la vida de Melissa. Estamos devastados con la pérdida de ella y hasta ahora estamos tratando de procesar lo que ocurrió", es lo primero que se puede leer en el escrito.

Y se agrega: "No solamente perdimos a una hija y hermana, sino que también sus hijos se quedaron sin una mamá. Melissa era una persona sencilla, bondadosa y con una increíble vocación por ayudar a los demás. Ella era la pieza angular de nuestra familia y por eso nosotros queremos honrar su memoria para que sus descendientes puedan crecer conociendo su legado".

Publicidad

Finalmente, la familia de Hoskins compartió detalles sobre su funeral.

"El funeral se realizará en la ciudad de Perth, donde nació. También habrá un homenaje en Adelaida, luego del Tour Down Under. Por el momento, seguiremos con nuestro duelo, no haremos más comentarios y exigimos respeto por parte de los medios de comunicación", aparece en la parte final del comunicado.

Melissa Hoskins durante competencia de ciclismo. Getty Images

Publicidad

Vale recordar que Hoskins disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la prueba de persecución por equipos. Además, en 2015 ganó el título mundial de esta categoría con otro grupo de corredoras australianas.

Entretanto, Rohan Dennis disputó la temporada 2023 del WorldTour con el Visma-Lease y la prueba más reciente tuvo fue el GP de Quebec . Sin embargo, no la pudo completar.

Rohan Dennis durante la edición 106 del Giro de Italia. Getty Images

¿Qué viene ahora para Rohan Dennis?

Luego de que fuera acusado por las autoridades locales, Dennis fue liberado bajo fianza, pero en el mes de marzo deberá comparecer ante los jueces que están a cargo de esta caso.