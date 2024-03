La colombiana Luisa Blanco y una ejecución perfecta en gimnasia: ¡Le dieron un 10!

Este fin de semana, Luisa Blanco hizo historia para del deporte colombiano luego de que lograra un doble 10 en un campeonato en los Estados Unidos, representando a la Universidad de Alabama. La joven primero se fajó con una ejecución perfecta en el caballete o salto de potro y después brilló en la modalidad de puso. ¡Para ponerse de pie y aplaudir!

La colombiana hizo un salto espectacular, cayó sobre la lona y el júbilo del público decantaba el resultado: un 10 por parte del jurado. Todas sus compañeras salieron abrazarla y gritaron de emoción.

Más tarde, en el piso, Blanco lo volvió hacer y esta vez la algarabía de felicidad se notó más por la 'invasión' de sus compañeras y a la lona donde realizó su rutina.

Tan pronto culminó la competencia, la gimnasta no daba crédito de su hazaña. "No había imaginado esto, hemos estado hablando de esto toda la semana, siempre quieres imaginar el momento perfecto, ponerlo todo junto y simplemente no puedes hacer eso, es lo que haces en los momentos imperfectos que lo hacen tan especial. No imaginaba esto en mis sueños más alejados, pero Dios es genial y estoy muy contenta de que pudiera hacerlo", dijo de entrada en rueda de prensa.

Luego habló sobre un proceso que no ha sido fácil y en lo cual se ha puesto a la tarea de fortalecer lo mental. "No creo que haya asimilado incluso cuando el segundo diez salió pensé que no había manera. Eso pasa en los momentos especiales, no recuerdas lo que estás pasando, voy a verlo de nuevo, no sé que estoy hablando. Estoy leyendo un libro que ha cambiado mi perspectiva un montón, es sobre la mentalidad y como tu mente influye en la forma en que te que haces las cosas. Hacer el trabajo en el gimnasio, construir conexiones con tus compañeros y hasta esos momentos tan especiales. Así que realmente no puedo parar de pensar alrededor de lo que significan esos puntos incluso ahora mismo. Solo estoy contenta de estar aquí, esta noche fue increíble". reveló.

Por último, se refirió a la elección de categoría y sus sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos, en los cuales representará a Colombia. "Creo que estaba pensando en llegar a la élite, pero mi principal motivo para volver fue por este equipo y luego tenía esta idea de este quinto año que no se supone que tuviera porque la pandemia de Covid, fue una pandemia en la que todo el mundo se volvió loco y fue una tormenta. Así que quería hacerlo, creía que podía este año y probar todo lo que se pudiera, incluso si no funcionaba. Así que decidí por la clasificación élite, tuve a las mejores a mi alrededor y siento que fue por eso que tuve los resultados. Esta fase es muy diferente al College y estoy disfrutando cada momento porque eso me hará más fuerte para París 2024", concluyó.

Vea el video de Luisa Blanco y su perfecta ejecución en la gimnasia de los Estados Unidos: