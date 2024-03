Egan Bernal reveló su objetivo para la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2024

Este sábado 23 de marzo, se lleva a cabo una de las jornadas más esperadas de la Vuelta a Cataluña . Entre Berga y Queralt y a lo largo de 154,7 kilómetros, el pelotón se enfrenta a un puerto de tercera categoría, uno de segunda, uno especial y dos de primera, con un final en alto. No es nada sencillo y así lo entiende el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) .

En la previa de la etapa reina, 'el joven maravilla' habló con los medios de comunicación y explicó de qué manera afrontará dicha fracción. La pregunta giraba en torno a si iría en busca de la victoria o de mantenerse con los favoritos al título para así subir puestos en la clasificación general. Siempre ha sido claro en que su sueño es subirse al podio y así respondió.

"La verdad es que no sé (risas). Depende de cómo vaya la carrera, se verá qué pasa y qué se hace. Hay que tener la mente abierta y estar muy atentos a lo que pueda pasar. Etapas como la de este sábado, y después de tanta fatiga, puede pasar cualquier cosa. Solo trataremos de ir conectados con la carrera y seguir los instintos que haya", afirmó el 'escarabajo'.

Pero eso no fue todo. Egan Bernal sabe que aún no está en forma y, por eso, no será nada fácil sacar adelante el recorrido y menos quedarse con los 'capos'. Ahora, l os resultados conseguidos en lo que va de la actual temporada invitan a soñar con algo grande. Pero se debe ir, paso a paso, sumando kilómetros en las piernas y retomando su nivel en la carretera.

"Estando bien, normalmente y en buenas condiciones, una etapa como esta me sentaría bien, pero hay que ver qué pasa, cómo va. Sin embargo, como decía, hay mucha fatiga acumulada, no estoy en mi mejor momento, ni el nivel más alto, así que veremos cómo recupero. También será una chance interesante para analizarme y mirar todo", sentenció el del INEOS.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), ciclista colombiano que disputa la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal en el 2024?

Todo empezó con el Campeonato Nacional, donde fue sexto en la contrarreloj individual y se colgó la medalla de bronce en la prueba de ruta . Posteriormente, finalizó quinto en la clasificación general del Tour Colombia. Y llegó la gran alegría, al terminar tercero en O Gran Camiño, detrás de Jonas Vingegaard (Visma Lease A Bike) y Lenny Martínez (Groupama FDJ) .

Recordemos que la última vez que había hecho un podio había sido en 2021, cuando se coronó campeón del Giro de Italia. Luego fue a la París Niza, siendo Top 10, exactamente, séptimo en la general, superando a grandes corredores como es el caso de Primoz Roglic (Bora Hansgrohe). Ahora, quiere destacarse en la Vuelta a Cataluña y volver a ser protagonista.