Emiliana Arango: "Estoy jugando muy bien y mentalmente estoy fuerte"

En los últimos años, el tenis colombiano no ha logrado repuntar en torneos importantes, sin embargo, Emiliana Arango es una de las jugadoras de nuestro país que ha sorprendido con algunos resultados, cómo el del miércoles, cuando venció a Tatjana María y avanzó a la primera ronda del WTA 1.000 de Miami. Su nivel fue tan brillante, que ella mismo lo demostró en unas declaraciones que dio después del juego.

La joven tenista no ocultó su felicidad y en un mensaje compartido por la Federación Colombiana de Tenis, habló sobre este importante triunfo en tierras estadounidenses.

"Bueno, definitivamente estoy muy contenta con esta victoria. La verdad que ayer jugué un tenis muy bueno, de un nivel muy alto, me sentí compitiendo muy bien, estando ahí en todos los puntos, tratando de hacer lo mejor posible y ahora me siento muy orgullosa de mí misma y de poder jugar una ronda más aquí en Miami. Creo que al final, durante el partido fue un partido de mucha lucha, que al final se pudo haber complicado muy fácil y creo que mentalmente me mantuve muy fuerte. Seguí mi estrategia todo el partido y creo que eso fue lo que más marcó la diferencia", dijo de entrada la tenista antioqueña a través de un video.

Si bien dio un paso importante, cabe recordar, que, Arango no tendrá mucho tiempo de celebrar y deberá enfrentar este viernes a la Leylah Fernández, Top-50 del mundo.

"Ahora me toca contra Leylah Fernández, un partido creo que puede ser muy lindo. Leylah claramente es una jugadora con mucha experiencia, con un nivel muy alto, así que será una oportunidad muy linda para mí de disfrutar y de poder sacar mi mejor tenis", remarcó la colombiana en su segunda y última intervención.

