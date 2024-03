Clasificación general del Moto3, tras el GP de Portugal: así va el colombiano David Alonso

Daniel Holgado ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Portugal tras una apretada lucha hasta el final. El piloto valenciano, que es el nuevo líder de Moto3, ha cruzado la línea de meta con sólo 44 milésimas de ventaja sobre el segundo clasificado, Jose Antonio Rueda. El podio de esta segunda cita del Mundial lo ha completado Iván Ortolá. Holgado, Rueda y el piloto del CFMOTO Aspar Team David Alonso han protagonizado una gran batalla por la victoria durante la mayor parte de la carrera.

Rueda, que partía desde la pole, ha sido el encargado de liderar las primeras vueltas, pero, a falta de nueve giros para el final, Alonso ha cogido la cabeza de carrera y ha tratado de abrir hueco al frente. Sin embargo, la degradación de las gomas, ha impedido al piloto colombiano mantenerse delante y le ha complicado los últimos compases de la prueba. Alonso no ha podido seguir el ritmo de sus rivales en la batalla por el podio y, finalmente, ha terminado cuarto, un resultado con el que se muestra satisfecho.

Joel Esteban ha cruzado la línea de meta en octava posición. El piloto catalán ha protagonizado una gran salida en la que ha remontado cinco posiciones y ha comenzado la carrera rodando junto al grupo de cabeza. Esteban, que ha terminado como el mejor de los debutantes, ha cumplido con el objetivo que se marcaba para esta carrera al acabar entre los diez primeros. Con este resultado, Alonso sale de Portugal como segundo clasificado del Mundial, a siete puntos del líder, mientras que Esteban ocupa la décima posición y es el primer debutante.

“He intentado apretar para tratar de escaparme a mitad de carrera, pero llevaba la goma blanda detrás y en la parte final la adherencia ya no era la misma. Las últimas vueltas me han costado mucho, era muy difícil aguantar encima de la moto. Igual no he hecho bien al apretar tan fuerte a mitad de carrera, tengo que aprender de esto. Con estas condiciones, terminar cuarto está muy bien”, dijo el piloto colombiano al finalizar la carrera.

David Alonso en el GP de Portugal del Moto3. Aspar Team.

Publicidad

Clasificación general del Moto 3 2024, tras el GP de Portugal:

1. Daniel Holgado (Red Bull GasGas) - 45 pts

2. David Alonso (Aspar Team) - 38 pts

3. Iván Ortolá (MT Helmets – MSi) - 23 pts

4. Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) - 21 pts

5. José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) - 20 pts

6. Joel Kelso (Boé Motorsports) - 19 pts

7. Stefano Nepa (LevelUp – MTA) - 19 pts

8. Taiyo Furusato Honda (Honda Team Asia) - 16 pts

9. Riccardo Rossi (CIP Green Power) - 13 pts

10. Joel Esteban (Aspar Team) - 13 pts