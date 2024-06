David Alonso no tiene freno en el Moto3: se quedó con el título del GP de Italia

El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) firmó su quinta victoria de la temporada de manera magistral al vencer el Gran Premio de Italia de Moto3 disputado en el circuito toscano de Mugello.

Con su triunfo, David Alonso se consolida en la tabla provisional del mundial con 143 puntos y una ventaja de 37 puntos respecto a su inmediato perseguidor, que continúa siendo Daniel Holgado (Gas Gas), a pesar de su sanción de doble 'vuelta larga', que le relegó a la decimocuarta plaza.

No dudó en la salida David Alonso, que salió como un 'misil' al que sólo se pudo 'enganchar' Iván Ortolá (KTM), y unos metros más atrás el japonés Taiyo Furusato (Honda), mientras que José Antonio Rueda (KTM), que salía tercero, se quedó algo 'clavado' y se vio superado por numerosos rivales.

En apenas una vuelta ya se podían ver una serie de grupos bastante 'definidos' con Alonso y Ortolá con unos metros por delante de Furusato.

El japonés contaba con algo de ventaja sobre el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), quien iba poco a poco hacia adelante hasta llegar a 'engancharse', y más atrás un grupo numeroso encabezado por el australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) y José Antonio Rueda y en el que también se encontraba el anterior líder del mundial, Daniel Holgado (Gas Gas).

Rueda consiguió superar en la tercera vuelta a Roulstone para intentar alcanzar a los fugados por delante, que ya se habían unido formando un cuarteto encabezado por David Alonso.

Por detrás, el español Xabi Zurutuza (KTM) se fue por los suelos y fue embestido por otro piloto, el italiano Filippo Farioli (Honda) en la curva nueve, por lo que Dirección de Carrera se vio obligada a mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido por las asistencias médicas.

David Alonso luego de conseguir su cuarta 'pole position' en la temporada 2024 de Moto3. Getty Images

Ninguno de los dos pilotos perdió la conciencia en el accidente y mientras Farioli regresó por su propio pie a su taller, Zurutuza tuvo que pasar previamente por la clínica del circuito, en donde al margen de las fuertes molestias, las pruebas que se le realizaron no detectaron ninguna lesión grave.

En lo que a la competición en sí se refiere, como no se habían disputado los dos tercios de la carrera, la reanudación se programó a sólo once vueltas, pero con el orden de salida de la clasificación de los pilotos en el momento de la cancelación, por lo que en la primera línea estuvieron David Alonso, Iván Ortolá y Collin Veijer, que protagonizó unos momentos de nerviosismo al no arrancar a la primera su moto.

En la segunda salida se volvió a repetir la historia, David Alonso salió muy rápido y tras su estela se volvieron a colocar Ortolá y Veijer, con Taiyo Furusato y David Muñoz (KTM) tras ellos, mientras que en la curva de San Donato se iban por los suelos el español José Antonio Rueda y el italiano Stefano Nepa (KTM), y en la curva diez quien rodaba por los suelos era el japonés Tatsuki Suzuki (Husqvarna).

Al principio de la segunda vuelta, en la frenada de final de recta fue Collin Veijer quien tomó la iniciativa, seguido por Taiyo Furusato, con un David Alonso expectante en la tercera plaza, en un grupo de cabeza que ya era de solo seis pilotos y en el que también estaban David Muñoz, Iván Ortolá y Ryusei Yamanaka.

El percance entre Rueda y Nepa tuvo un protagonista principal en el anterior líder del mundial, el español Daniel Holgado, que fue sancionado con una doble 'vuelta larga' por Dirección de Carrera que en la práctica condenaba sus opciones de lograr algún buen resultado, pues tras cumplir con ambas sanciones regresó a la carrera en la decimoséptima posición.

Una vuelta más tarde, en la tercera, David Alonso recuperó la primera plaza con Collin Veijer y Taiyo Furusato pegados a él, pero los adelantamientos se produjeron casi de manera constante en esos primeros giros de competición, con un hueco cada vez mayor del sexteto con sus perseguidores.

A seis vueltas del final David Alonso volvió a recuperar la primera plaza y decidió protagonizar un cambio de ritmo para intentar romper el grupo y definir más claramente las posiciones de cabeza, pero una vez más su intento resultó baldío.

Nuevo intento de David Alonso a cuatro vueltas del final, sin que los integrantes del grupo cedan un milímetro al rival, lo que propicia no pocos 'toques' entre las motos.

Pero esta vez David Alonso pudo abrir un hueco de algo más de medio segundo rápidamente, con vuelta rápida de carrera incluida, una ventaja que fue ampliando décima a décima en las tres vueltas finales para consolidar su quinta victoria de la temporada.

En el podio le acompañaron Collin Veijer y Ryusei Yamanaka, que se vio beneficiado de la caída de Iván Ortolá en la curva doce de la última vuelta, y a partir de la cuarta plaza concluyeron Taiyo Furusato, David Muñoz, Iván Ortolá, Luca Lunetta, Adrián Fernández, Jacob Roulstone, Matteo Bertelle cerrando las diez primeras posiciones.