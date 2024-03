Nairo Quintana confirmó cuál es su próxima carrera, tras la Vuelta a Cataluña 2024

El regreso de Nairo Quintana a una carrera en Europa no fue el esperado. Este domingo 24 de marzo, se bajó el telón de la Vuelta a Cataluña 2024, que fue la competencia elegida por el boyacense para tan anhelada vuelta. Todo iba bien, pero, en el remate, a falta de 47 kilómetros para la meta, pasó lo inesperado. Se cayó, sufrió algunas heridas y decidió retirarse.

Recordemos que la última vez que el 'Cóndor' había dicho presente en un evento en el 'viejo continente' había sido en el Tour de Francia 2022. En aquel entonces, fue descalificado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Y es que encontraron tramadol en dos muestras de sangre seca. Desde entonces empezó un calvario que terminó gracias al Movistar Team.

La escuadra telefónica lo fichó a finales del 2023 y las expectativas para el 2024 eran altas. Su debut fue en el Campeonato Nacional, siendo cuarto en la contrarreloj individual y puesto 26 en la prueba de ruta. Posteriormente, dijo presente en el Tour Colombia, culminando en la posición 21 de la clasificación general. Su rendimiento no fue el mejor y se supo por qué.

El propio Nairo Quintana confirmó días más tarde que tenía coronavirus. Esto lo llevó a cambiar su calendario; por lo que se perdió O Gran Camiño. Así que su reaparición fue en la Vuelta a Cataluña, que no pudo terminar por su caída. Eso sí, la buena noticia es que no pasó nada y fue el 'escarabajo' quien lo reveló en un video publicado en las redes sociales.

Publicidad

"Finalmente, hemos terminado la Vuelta a Cataluña. No he culminado el circuito, ya que se cayó un corredor al frente y no pude librarlo, terminando en el suelo. Apenas fueron raspones y estoy completo. Seguimos con la preparación para las próximas carreras. Nos vemos en la Vuelta al País Vasco (Itzulia)", informó, dando detalles de lo que será su temporada.

Nairo Quintana (Movistar Team) sufrió una caída en la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Así las cosas, Nairo Quintana volverá al ruedo el próximo lunes 1 de abril e irá hasta el domingo 6 del mismo mes, cuando se conozca al nuevo campeón de la Vuelta al País Vasco. Esta carrera ya la ganó en una ocasión y fue en 2013, venciendo a Richie Porte y Sergio Luis Henao, quienes culminaron segundo y tercero, respectivamente. ¿Repetirá esta gesta otra vez?

Publicidad

Y es que Itzulia le sienta muy bien al 'Cóndor'. En la edición del 2014, quedó cuarto, detrás de Joaquim Rodríguez, Sergio Luis Henao e Ion Izagirre. Además, en 2016, se subió al podio, siendo tercero, superado por Alberto Contado y Sergio Luis Henao. La última vez que disputó la Vuelta al País Vasco fue en el 2018, terminando en la quinta posición de la general.