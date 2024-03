Nairo Quintana habló de su estado de salud, tras su caída en la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña

La Vuelta a Cataluña 2024 bajó su telón. Este domingo, en Barcelona y tras 145,3 kilómetros, se conoció al nuevo campeón y rey, que es Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) . De igual manera, hubo buenas noticias para Colombia con Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y su podio . No obstante, también hubo una negativa, por cuenta de Nairo Quintana (Movistar Team).

A falta de poco más de 40 kilómetros para la meta, el boyacense se fue al suelo, tras enredarse con Frank van den Broek (Team dsm firmenich PostNL) . El 'escarabajo', en un comienzo, no se movía y las alarmas se encendieron. Por fortuna, no pasó a mayores, pudo ponerse de pie por su propia cuenta y hubo un pequeño respiro. Eso sí, decidió retirarse.

Hasta el momento, no había claridad de su estado de salud. Razón por la que el propio Nairo Quintana se pronunció, en las últimas horas, a través de un video publicado por la escuadra telefónica en sus redes sociales oficiales. Allí, se conoció que no hubo ningún inconveniente y, ahora, se enfocará en lo que se avecina, pensando en el Giro de Italia 2024 .

Nairo Quintana (Movistar Team) no pudo terminar la Vuelta a Cataluña 2024, tras una caída Getty Images

"Finalmente, hemos terminado la Vuelta a Cataluña. No he culminado el circuito, ya que se cayó un corredor al frente y no pude librarlo, terminando en el suelo, nuevamente. El sábado me caí y hoy (domingo) otra vez pasó. Pero bueno, apenas fueron raspones, por fortuna, y estoy completo, bien. Seguimos la preparación para las próximas carreras", afirmó.

Pero eso no fue todo y, de paso, aprovechó la oportunidad para revelar cuál será su próxima carrera en el calendario. En el remate del posteo, 'Nairoman' sentenció: "Nos vemos en el País Vasco (Itzulia)". Recordemos que este evento, se llevará a cabo del lunes 1 de abril al domingo 6 del mismo mes . Allí, espera tener una mejor suerte y seguir su puesta a punto.

Parte médico oficial del Movistar Team sobre Nairo Quintana

Justo después de la caída que sufrió el colombiano, el equipo español emitió un corto y contundente comunicado, donde se informaba qué había pasado. "Primer parte médico sobre Nairo Quintana: se encuentra bien y solo presenta múltiples raspones", fue el mensaje que escribieron en redes. De esa manera, su preparación no parará y seguirá dándolo todo.