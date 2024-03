Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Cataluña 2024, tras una fuerte caída en la etapa 7

Lo que había empezado como una gran alegría, terminó de la peor manera posible. Este domingo 24 de marzo, la Vuelta a Cataluña llegó a su final, con la etapa 7 que se disputó en Barcelona y contó con 145,3 kilómetros de recorrido . Allí, todos tenían la ilusión de cruzar la línea de meta, pero para Nairo Quintana (Movistar Team) no fue posible. Tuvo que retirarse.

La jornada definitiva había arrancado con total normalidad. Sin embargo, cuando restaban 47 kilómetros, el boyacense se fue al suelo, tras enredarse con Frank van den Broek (Team dsm firmenich PostNL). El 'escarabajo', en un comienzo, no se movía y las alarmas se encendieron. Por fortuna, pudo ponerse de pie por su propia cuenta y hubo un pequeño respiro.

Ahora, los gestos de dolor eran evidentes. Razón por la que Nairo Quintana tomó la decisión de no continuar en acción. El auto de la escuadra telefónica llegó a la zona y el colombiano no dudó un segundo en subirse. Así las cosas, su regreso a una competencia en el 'viejo continente' no culminó como esperaba. Eso sí, más pronto que tarde, tendrá su revancha.

Recordemos que la última vez que habíamos visto al 'Cóndor' en una carrera en Europa había sido en el Tour de Francia de 2022 . En ese entonces, fue descalificado por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), argumentando que habían encontrado muestras de tramadol en dos muestras de sangre seca. A partir de ahí, inició un verdadero calvario para él.

Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña 2024. David Ramos/Getty Images

Nairo Quintana ya había sufrido una caída en la Vuelta a Cataluña 2024

El pasado sábado 23 de marzo, en el marco de la sexta etapa, antes de coronar el puerto de Cal Ros, se produjo una caída en el pelotón y entre los implicados estuvieron Javier Romo y Nairo Quintana . De acuerdo con información del Movistar, el colombiano terminó con una herida y un golpe en la rodilla, pero pudo seguir en acción, sin mayores dificultades.

¿Cómo le fue a Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña 2024?

En la etapa inaugural, el ciclista colombiano finalizó en el puesto 34; posteriormente, en la segunda jornada, terminó 18. Ya en la tercera fracción, fue 23, y en la cuarta se hizo con la posición número 58. Justamente, ese lugar lo volvió a ocupar en la etapa 5. Por último, en la sexta jornada, Nairo Quintana quedó de 50. En la séptima, se retiró por una fuerte caída.