Daniel Galán perdió en el Masters 1.000 de Miami y tuvo un 'encontronazo' con su rival: ¿Qué pasó?

Las emociones del tenis corren por cuenta del Masters y WTA 1.000 de Miami, uno de los torneos más importantes del calendario. Colombia tuvo representación con Daniel Galán, quien infortunadamente perdió en primera ronda. Más allá de la derrota, lo más llamativo fue el acompañamiento del público y un 'encontronazo' que tuvo con su rival.

El jueves, en la cancha 5 del complejo tenístico de Miami, Galán salió con la convicción de hacer un buen partido contra Aleksandr Shevchenko y lograr su pase a la siguiente fase. En el primer set, el nacido en Bucaramanga no empezó de la mejor manera, ya que estuvo 3-0 abajo. Luego tuvo una pequeña reacción, pero de nuevo un 5-2 lo afectó. De ahí en adelante vino la sorpresa, puesto que igualó todo y se impuso en el tie break para ganar por 7-6.

Para la segunda manga el libreto no fue muy distinto, Galán arrancó abajo en el marcador con un 5-3. Otra vez despertó y llegó a estar 6-6, sin embargo, esta vez el que se impuso fue el kazajo, quien en ese momento tuvo su primer cruce con los aficionados colombianos. Schevchenko gritó de manera exagerada y se llevó los chiflidos de los asistentes.

Como para no variar, en el set definitivo, el colombiano no entró concentrado y Schevchenko se fue arriba 5-2. Galán una vez más no se rindió e igualó las cargas. Sin embargo, cuando el kazajo estaba 6-5 arriba, el bumangués sirvió y se llevó un quiebre que sentenció su derrota por 7-5.

Schevchenko celebró a rabiar y de forma airada como si fuera una respuesta al público colombiano. Ambos jugadores se acercaron a la malla y Galán le hizo una especie de reclamo al kazajo. El colombiano hizo una señal como dando a entender que el actuar de los aficionados no tenían nada que ver con él.

Con el público en contra durante todo el partido, 🇰🇿 Shevchenko se descargó y tuvo un encontronazo en la red con 🇨🇴 Galán.#Miami pic.twitter.com/S36Q7F6Ecr — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 22, 2024