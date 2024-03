¿Quién es Lenny Martínez, la nueva joya del ciclismo que brilla en la Vuelta a Cataluña?

Lenny Martínez (Groupama-FDJ), la joven perla del ciclismo francés con raíces españolas , se ha destapado como uno de los aspirantes al podio de la Volta Ciclista a Cataluña, en la que marcha cuarto después de tres etapas, a 26 segundos del tercero, el ruso Aleksandr Vlasov (Bora - Hansgrohe).

"Las sensaciones son buenas. Mi objetivo es quedar entre los diez primeros de la general y, después, lo más arriba posible", contó el ciclista francés a EFE desde la prueba catalana, que este jueves llegará a Lérida, el viernes irá de Altafulla a Viladecans, el sábado subirá a Berga y acabará el domingo en Barcelona.

Martínez, el mejor joven de la Volta con 36 segundos sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), arrancó el lunes con un 27º puesto en Sant Feliu de Guíxols, pero adelantó posiciones en la general tras fajarse con los favoritos en las alturas de los Pirineos, donde terminó quinto en Vallter y noveno en Port Ainé.

"Cuando compito estoy relajado, no siento mucho estrés. En las subidas, si quieren atacar, yo ataco. No pienso demasiado durante los finales de etapa", explicó al ser preguntado por su método sobre la bicicleta. Un talento que viene de lejos.

Linaje ciclista de origen burgalés

Martínez (Cannes, 2003) forma el tercer eslabón de una saga de ciclistas iniciada por su abuelo Mariano, nacido en Burgos en 1948 y nacionalizado francés en 1963 tras emigrar con su familia durante la dictadura franquista.

"No he escuchado muchas historias de cómo era la vida de la familia en España, mi abuelo emigró siendo muy pequeño", contó a EFE un Lenny Martínez que, pese a no mantener relación alguna con parientes españoles ni haber visitado Burgos, remarcó que le "gusta el país".

Lenny Martínez, ciclista francés del Groupama FDJ. /Getty Images

Su abuelo Mariano Martínez fue un ciclista de élite que cosechó dos triunfos de etapa en el Tour de Francia, ganó el maillot de la montaña en la 'Grande Boucle' en 1978 y fue tercero en el Mundial en ruta de 1974, por detrás de Eddy Merckx y Raymond Poulidor.

Miguel, hijo de Mariano, fue otro campeón de la bicicleta. Aunque llegó a disputar un Tour en 2002, destacó en el ciclismo de montaña, disciplina en la que se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y el bronce en Atlanta 1996, entre otros logros.

El tercer eslabón de la cadena, Lenny, dio el salto al circuito profesional en 2023, en el que ganó la clásica del Mont-Ventoux y vistió efímeramente el maillot rojo en la Vuelta a España, un hito que le convirtió con 20 años y 51 días en el líder más joven en la historia de la competición, desbancando a Miguel Indurain, quien logró este honor en 1985 con 20 años y 283 días.

La Vuelta, el gran reto del curso

Rumbo a los 21 años, Martínez colecciona éxitos en lo que va de 2024. Ganó la Classic Var y el Trofeo Laigueglia, fue octavo en la Strade Bianche y segundo en O Gran Camiño, solo superado por el vencedor de las últimas dos ediciones del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard.

Aunque la 'Grande Boucle' sea el sueño de todo ciclista galo, Martínez contó a EFE que tampoco tiene previsto participar en la ronda francesa este año y remarcó que su "objetivo más grande de la temporada" será la Vuelta. "Tengo mucho tiempo para fortalecerme, quiero terminar entre los diez mejores de la general", apostilló.