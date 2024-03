Tadej Pogacar se 'tomó un descanso' en la Vuelta a Cataluña 2024

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), líder de la Vuelta a Cataluña, admitió este jueves tras la cuarta etapa, que se resolvió en un esprint masivo sin implicación de los favoritos, que "era un día para recuperar" todas sus fuerzas.

"Hoy era un día para recuperar un poco, las primeras tres etapas fueron muy duras", afirmó el principal candidato a la victoria en referencia a las jornadas previas, las dos últimas de alta montaña, de las que salió vencedor.

Pogacar valoró que este jueves fue "un buen día para el equipo, bastante fácil para todo el pelotón", y también elogió a la Volta: "Estoy disfrutando de la gran organización y de la ruta. No tengo quejas, está siendo bonito".

Van den Berg, el ganador de la etapa 4

El neerlandés Mairjn van den Berg (EF Education-Easypost) admitió este jueves, tras ganar la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, que el plan de su equipo fue desde un inicio que él pudiera competir por la victoria en el masivo esprint final en Lleida.

Publicidad

"Ha sido un día muy rápido. El plan era para mí desde el principio. El equipo rodó al frente para controlar la fuga. Me sentí bien todo el día y me mantuvieron en la parte delantera", comentó el ganador de la etapa.

Van den Berg explicó que el final fue "algo caótico" debido a las rotondas y, dado que su equipo estaba "un poco partido", optó por engancharse a la rueda del francés Bryan Coquard. "Sabía que es muy rápido, así que aguanté hasta el final y salté en los últimos metros", detalló.

Publicidad

Preguntado por su crecimiento en los últimos meses, el neerlandés respondió: "He trabajado muy bien este invierno. He hecho un salto en mi nivel. He trabajado muy bien en la Milan-San Remo y se ha demostrado con el resultado conseguido hoy".