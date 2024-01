Camila Osorio se desahogó en redes sociales, tras perder en primera ronda del Abierto de Australia

En la jornada de este lunes del Abierto de Australia, la tenista colombiana Camila Osorio tuvo su debut y despedida, tras perder con la alemana Tatjana María. Las críticas llegaron rápidamente sobre ella y no dudó en desahogarse a través de las redes sociales.

"No puedes perder con una jugadora que solo tira slice", fue uno de los duros mensajes que se leyó en 'X' sobre el juego de Osorio en tierras oceánicas. La nacida en Cúcuta lucho de principio a fin, pero no fue suficiente, pues cayó en tres sets.

Pese a ser señalada, Osorio optó por escribir unas sentidas palabras que dan cuenta de que le dolió mucho su derrota, pero también de la mentalidad positiva que siempre maneja de cara al futuro.

"Triste lo de hoy. Pude hacerlo mejor. Imaginen levantarse todos los días a trabajar, que las cosas no se estén dando y que te señalen por eso. Nadie me quita lo que luché, por más que no jugué bien. Voy a seguir y seguir y seguir intentando. Gracias a Dios y a ustedes por la fuerza!", se lee en su cuenta oficial.

Imaginen levantarse todos los días a trabajar, que las cosas no se estén dando y que te señalen por eso🤷🏻‍♀️Nadie me quita lo que luché, por más que no jugué bien. Voy a seguir y seguir y seguir intentando. Gracias a Dios y a uds por la fuerza! — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) January 15, 2024

"Ánimo Cami", "A seguirla dando toda", "Para delante", fueron algunos de los mensajes de ánimo que recibió como respuesta a su publicación.

Cabe recordar, que, Osorio jugará este lunes a las 10:15 p.m. en la modalidad de dobles junto a YúliyaPutíntseva. La pareja se enfrentará a KateřinaSiniaková y Storm Hunter.

El partido

En su debut en el Abierto de Australia, la tenista colombiana Camila Osorio enfrentó a la alemana Tatjana María en un emocionante encuentro de primera ronda. Osorio demostró un dominio inicial con solidez en su saque, movilidad destacada y una variedad de golpes que pusieron en aprietos a su oponente, logrando romper el servicio de María en dos ocasiones. Sin embargo, en el octavo juego, Tatjana María recuperó un quiebre, aprovechando los errores no forzados de Osorio para remontar y llevarse el primer set 7-5 en 53 minutos.

Aunque María quebró el servicio de Osorio en el cuarto juego del segundo set, la colombiana se recuperó en el octavo juego, forzando un emocionante desempate que ganó, llevándose el segundo set 7-6. En el tercer set (6-4), la experiencia de Tatjana María, clasificada como la número 42 del ranking mundial de la WTA, prevaleció sobre la determinación de Osorio, quien finalmente perdió el partido.