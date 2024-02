Carlos Alcaraz, entre risas, respondió a quienes lo consideran un 'crack en el tenis'

El español Carlos Alcaraz aseguró que se ve "físicamente y mentalmente a un buen nivel para hacer una buena gira de tierra", tras ganar este jueves al argentino Camilo Ugo Carabelli en octavos del IEB+ Argentina Open de tenis, la primera competición que disputa tras el Abierto de Australia.

El número 2 del ránking ATP reconoció en una conferencia de prensa celebrada tras el encuentro -el primero en el que compite este año en la superficie de polvo de ladrillo- que la competencia contra el argentino fue "complicada", pero consideró que, "excepto en ciertos momentos", el partido "ha ido muy bien".

El murciano de 20 años, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y de la última edición de Wimbledon, vivió un final de año complicado por una lesión en el pie izquierdo y comenzó 2024 con una participación discreta en el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne.

En este sentido, Alcaraz se definió como "un chico que intenta no tropezar en la misma piedra dos veces y que intenta aprender de los errores y mejorar".

"Hay muchísimos partidos, muchos momentos difíciles y muchos altibajos y puedes volver a tropezar, pero intentamos que no pase y que Carlos sea un poquito más maduro y un poco más mayor. Desde Wimbledon, la temporada no fue del todo buena y hemos ido aprendiendo para que no pase de cara a este año", dijo Alcaraz.

Sobre su rival en el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde Alcaraz ya se coronó campeón el año pasado, el español destacó su "ritmo" y que "es muy rápido".

Carlos Alcaraz, tenista español, en acción de juego en el Argentina Open 2024 AFP

Ugo Carabelli, que pese a ocupar el puesto 134 del ránking ATP colocó al murciano en varios aprietos a lo largo del segundo set del partido, se mostró "impresionado" por los golpes de derecha de Alcaraz a quien consideró "obviamente un 'crack'".

Ambos mantuvieron una pequeña conversación al término del encuentro y el argentino tuvo un gesto amable tras su derrota con el número 2 mundial, a quien le regaló una camiseta de su equipo de fútbol, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, después de que Alcaraz acudiese el miércoles a un partido del club Boca Juniors, rival del primero, en el mítico Estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera'.

Para las elogiosas palabras de su rival también tuvo tiempo el jugador español, que rechazó el apelativo de 'crack' entre risas.

"Me considero un muy buen jugador que sabe lidiar con ciertos momentos a pesar de que sólo tenga 20 años (...) Yo 'crack' considero a Roger (Federer), Rafa (Nadal) y a (Novak) Djokovic", dijo refiriéndose a los tres jugadores, el primero de ellos ya retirado, que han marcado las últimas décadas en el mundo del tenis, batiendo casi todos los récords posibles en todas las superficies.