Carlos Alcaraz reveló qué es lo que más admira de Rafael Nadal, tras su partido de exhibición

El español Carlos Alcaraz aseguró este domingo que tiene profunda admiración por la "mentalidad luchadora" de su compatriota Rafael Nadal, después de ganarle por 3-6, 6-4 y 14-12 en una exhibición organizada en Las Vegas bajo el nombre de "The Netflix Slam".

"El espíritu luchador, no dejar ninguna bola, correr por todos lados de la pista. Tuve varias bolas de partido antes de poder ganar, él hizo grandes golpes, nunca deja de luchar. Es algo que intento hacer, tener esa mentalidad de encontrar soluciones cuando las cosas no van bien. Es algo admirable de él", afirmó Alcaraz en la entrevista a pie de campo en el estadio Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Alcaraz logró su victoria después de que Nadal se llevara el primer set y le anulara cinco bolas de partido.

"Es increíble jugar aquí en Las Vegas. Es un sitio al que siempre he querido ir. Fue increíble jugar contra Rafa, siempre es especial para mí", dijo.

El español, de 20 años, también le envió un mensaje a sus seguidores hispanos.

"Para mí ha sido un placer jugar por aquí, ha habido muchos españoles, muchos latinos que han venido aquí a apoyar. Me siento muy querido. No he tenido la oportunidad de ir mucho a Sudamérica, pero las veces que he ido me he sentido como en casa", aseguró.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, tras su partido de exhibición, previo al Masters 1.000 de Indian Wells AFP

