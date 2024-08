Carlos Alcaraz se dará un lujo: jugará exhibición junto a varias leyendas del tenis

Tras su inesperada eliminación este viernes en el Masters 1.000 de Cincinnati , Carlos Alcaraz piensa ya en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el lunes 26 de agosto en Nueva York, pero antes participará en una exhibición benéfica junto a Novak Djokovic y otras dos leyendas del tenis.

Alcaraz (número 3 del mundo) formará pareja de dobles junto a Andre Agassi en una exhibición en la que se verán las caras con Djokovic (n.2) y John McEnroe el próximo 21 de agosto en "Stars of the Open", uno de los eventos más destacados de la semana previa del Abierto de Estados Unidos (US Open).

"Puedo contar que tanto Carlos como Novak dijeron inmediatamente sí cuando les pregunté si querrían jugar en este evento. Están emocionados por la oportunidad de compartir el Arthur Ashe Stadium con Agassi y Johnny Mack", dijo este miércoles en una rueda de prensa Stacey Allaster, directora de torneo en el 'grande' neoyorquino.

El español ya participó el año pasado en esta divertida jornada pensada para los fans y en esa ocasión compartió pista con el estadounidense Frances Tiafoe (n.27), el cantante colombiano Sebastián Yatra y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

Carlos Alcaraz y Gael Monfils. Matthew Stockman/Getty Images

Alcaraz, que regresaba en Cincinnati a la competición tras ganar la plata en París 2024 (perdió la final precisamente contra Djokovic), se vio sorprendido en su estreno en segunda ronda de este Masters 1.000 por el francés Gael Monfils (n.46), quien se llevó el partido por 4-6, 7-6(5) y 6-4 en dos horas y 30 minutos.

El duelo había sido suspendido el jueves por la lluvia y se reanudó este viernes.

"Fue muy duro para mí. Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera", afirmó en rueda de prensa un Alcaraz al que se le vio muy frustrado sobre la pista contra Monfils.