Carlos Alcaraz vs Nicolás Jarry, el duelo 'picante' del ATP 250 de Buenos Aires

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, se enfrentará con el chileno Nicolás Jarry (21) en las semifinales del torneo ATP 250 de Buenos Aires, tras imponerse el viernes en sus respectivos cruces por los cuartos de final en la gira sudamericana de tierra batida.

Alcaraz, defensor del título y máximo favorito sobre la tierra batida bonaerense , dio cuenta del italiano Andrea Vavassori (152) con parciales de 7-6 (7/1) y 6-1, y prolongó así su invicto en Buenos Aires, donde fue campeón el año pasado en su primera participación.

El jugador de El Palmar debió batallar para quedarse con el primer set frente a Vavassori, que había entrado desde la clasificación y venía de lograr un muy buen triunfo sobre el serbio Laslo Djere, y complicó en algunos pasajes del primer set a Alcaraz.

Sin embargo, el primer favorito consiguió destrabar el duelo en un desempate en el que se apareció en su mejor dimensión, y a partir de allí vulneró la defensa del italiano, que se quedó sin reacción en el segundo capítulo, para sellar el cotejo en una hora y 40 minutos.

"Ha sido un partido muy difícil por el tipo de juego de Andrea, que tiene un gran saque y una gran volea. Luego, hubo que lidiar un poco con las condiciones, hubo mucho viento", señaló Alcaraz tras su segunda victoria de la temporada en tierra batida.

"Estoy contento de poder mantener el nivel todo el rato. He estado intentado coger las posibilidades que me dio el partido. He jugado un buen tie-break y luego pude jugar algo más relajado, pude meter más restos y ésa fue la diferencia", amplió el ganador en su análisis.

Su adversario será el chileno Nicolás Jarry, tercer preclasificado, que en el último duelo de la jornada derrotó al argentino Tomás Martín Etcheverry (27), sexto favorito, con parciales de 4-6, 7-5 y retiro por lesión del jugador nacido en La Plata, que sufrió una dolencia muscular durante el segundo parcial.

La otra semifinal estará a cargo de los argentinos Facundo Díaz Acosta (87) y Federico Coria (106).

Coria, que había entrado a última hora en el cuadro principal del torneo, rindió en gran nivel para superar por 6-1 y 6-4 en poco menos de una hora y media de juego a Báez (30), que llegaba como quinto preclasificado a este torneo.

Coria, de 31 años y con pasado como Top 50, llega por primera vez a las semifinales en Buenos Aires en su mejor participación en el torneo bonaerense, y que hace 20 años ganó Guillermo Coria, su hermano mayor y exnúmero tres del mundo.

Hasta la fecha, el español Davis Ferrer es el tenis con más consagraciones en el torneo de sencillos de Buenos Aires, pues en su momento lo ganó en tres ocasiones.