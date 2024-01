Escándalo en el Abierto de Australia: enojo de tenista ucraniana por polémica publicación en redes

La guerra entre Ucrania y Rusia no ha pasado desapercibida en el mundo del deporte. Basta con ver lo que ocurre cuando se enfrentan jugadores de dichos países. Por lo general, no suelen saludarse y la relación no es la mejor. Esto sucedió en la actual edición del Abierto de Australia, cuando Marta Kostiuk y Maria Timofeeva midieron fuerzas, por los octavos de final.

Con parciales de 6-2 y 6-1, la ucraniana se impuso sin problema y, como se veía venir, no hubo ningún tipo de contacto en la red, con su oponente. Sin embargo, esto no fue llamativo, ya que ha pasado en repetidas ocasiones. Lo que desató una grave polémica, se dio posteriormente, a través de las redes sociales, donde Kostiuk se pronunció y mostró su enojo.

La cuenta oficial del US Open publicó un gráfico del partido, con la bandera rusa y ante eso, habló. "Hemos luchado por la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos. Ahora, actúan con la condición de neutrales. Después de mi victoria sobre la tenista del país agresor, la bandera rusa fue publicada en un post de uno de los torneos más grandes del mundo", dijo.

Y es que, en términos generales, la ucraniana señala que ese estatus de neutrales, no existe como tal, teniendo en cuenta que el mundo sabe a qué país representan. Pero eso no fue todo y su reacción continuó, con un mensaje que ha causado toda clase de reacciones y comentarios en redes sociales. Lo cierto es que hay mucha molestia por parte de la tenista.

El US Open publicó un gráfico con la bandera rusa. La respuesta de Kostyuk no se hizo esperar:



"Hemos luchado por la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos. Ahora, actúan con la condición de neutrales". La ucraniana señala que ese estatus no existe como tal pues todo el… pic.twitter.com/G4u0OpwHnY — Set Tenis (@settenisok) January 21, 2024

"El mundo de los deportes sigue promoviendo a un país asesino y a un país que usa a cada uno de sus atletas como parte de su propaganda. Invito a los medios de comunicación y a la comunidad del deporte a que, por lo menos, dejen de usar el tenis para promover la 'paz rusa'", sentenció Marta Kostiuk, quien sigue en carrera en el Abierto de Australia 2024.