John McEnroe entrevistó a Carlos Alcaraz y 'mandó a callar' a la afición en el Abierto de Australia

La aventura de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia 2024 comenzó de la mejor manera luego de vencer en tres sets corridos al francés Richard Gasquet. En la antesala se dudaba del español, pues hasta se pensó que el partido podría ser más parejo. Más allá de los buenos puntos, lo que más llamó la atención fue la curiosa entrevista que le hizo John McEnroe al murciano.

"Gracias por llevar mis zapatillas", fue la intervención de entrada del histórico tenista, la cual sacó risas de Alcaraz. Y es que al parecer ambos llevan una buena relación, ya que McEnroe ha dejado ver su fascinación por el estilo de juego del ibérico.

El alemán siguió por esa línea de la ironía y le preguntó: "¿Hay momentos en que haces golpes para intentar impresionar al público, con lo que quieres demostrar lo que tienes?". Las risas sobresalieron de nuevo en Carlitos que apenas atinó un: "Algunas veces".

De repente una aficionada empezó a alentar y a gritar, a lo que McEnroe respondió con un español lucido: "¡Cállate la boca!". Alcaraz y el resto del público no pararon de reír.

🗣️ ¡¡𝗖Á𝗟𝗟𝗔𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗕𝗢𝗖𝗔!!



🤣 ¡Vaya crack McEnroe! Le gritan su nombre en medio de la entrevista con Alcaraz y responde en español a ese aficionado molesto.#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/0ds8XX0FWS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 16, 2024

E

l part

id

o

:

A

l

caraz v

s Ga

squet

El español Carlos Alcaraz, N.2 del mundo, debutó en el Abierto de Australia con una convincente victoria en tres sets ante el veterano francés Richard Gasquet (N.131), por 7-6 (7/5), 6-1 y 6-2, este martes en Melbourne.

La resistencia de Gasquet, otrora gran promesa del tenis francés que nunca confirmó esas expectativas, duró una hora y 13 minutos, el tiempo que tardó el español de 20 años en apuntarse el primer set en el 'tie-break'.

Publicidad

Tras perder la primera manga y sin fuerza en las piernas, el francés se entregó y apenas opuso resistencia a un Alcaraz que dio un buen nivel pese a que era su primer partido oficial de la temporada.

El tenista murciano busca en Melbourne su primer título en Australia, que sería su tercer Grand Slam tras el US Open de 2022 y Wimbledon en 2023.

Tras perderse la pasada edición por una lesión, Alcaraz se medirá en segunda ronda al indio Sumit Nagal, que se impuso al kazajo Alexander Bublik (N.31) por 6-4, 6-2 y 7-6 (7/5).

Publicidad

"Siempre es fantástico jugar en Australia, es la tercera vez que juego aquí", explicó tras el partido un Alcaraz que jugó con una camiseta sin mangas, recordando los tiempos de su debut en el circuito, así como los inicios de otra gran estrella del tenis español, Rafael Nadal.

"No logré grandes resultados cuando vine, pero siempre he disfrutado. Me siento genial jugando aquí. Richard ha jugado bien, pero en cada set he logrado jugar mejor. Al final he conseguido hacer un gran tenis", añadió.

Alcaraz tiene como mejor resultado en el Abierto de Australia la tercera ronda alcanzada en 2022, cuando perdió en un épico partido a cinco sets frente al italiano Matteo Berrettini.

Con esta victoria, además, Alcaraz sigue sin perder en una primera ronda en un cuadro final del Grand Slam.

Publicidad

El español acumula un balance global de 42 victorias y 9 derrotas en los 'grandes' desde que debutó como profesional en 2021, precisamente en Australia.