La curiosa inspiración de Carlos Alcaraz, para brillar en el Abierto de Australia 2024

Inspirado por la banda sonora de Rocky Balboa, el N.2 del mundo Carlos Alcaraz necesitó tres horas y media de batalla para derrotar al italiano Lorenzo Sonego (46º) en cuatro sets; 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 y 7-6 (7/3), en segunda ronda del Abierto de Australia.

Alcaraz se enfrentará al chino, invitado al torneo, Juncheng Shang, verdugo del indio Sumit Nagal, procedente de la clasificación; 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4.

"Estoy muy feliz con mi actuación de hoy", celebró Alcaraz. "Aunque perdí el segundo set creo que jugué un buen partido".

"Creo que ambos jugamos a gran nivel, con mucha intensidad. Dimos espectáculo, haciendo buenos puntos y algunos 'hot shots' también. Fue un gran partido", analizó.

En la pista Rod Laver Arena este jueves, exceptuando el tercer set, el más rápido, las otras tres mangas duraron cerca de una hora. 'Carlitos' cerró el partido con 43 'winners' por 34 errores no forzados. Unas estadísticas 'grosso modo' invertidas en caso de Sonego.

En ese igualado segundo set, fue el tie-break el que decidió, con Sonego rompiendo rápido el servicio de su rival, llegando a ponerse 5-1 y aguantando con seguridad hasta el final.

Por el momento, el español de 20 años iguala su mejor resultado en Melbourne. El doble ganador de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023), convertido en el N.1 del mundo más joven de la historia en 2022, se perdió el Abierto de Australia el año pasado por una lesión muscular en la pierna derecha.

En 2021 fue frenado en segunda ronda, y en tercera en 2022.

- 'Me motiva mucho' -

Tras el partido ante Sonego Alcaraz desveló su pasión por Rocky Balboa, la mítica saga de películas protagonizadas por Sylvester Stallone como leyenda del boxeo, una melodía que le inspira antes de saltar a la pista.

"Antes de cada partido escucho 'Eye of the Tiger' o 'Heart On Fire'. Este tipo de música me motiva mucho. Soy un gran fan de Rocky Balboa y las canciones me llevan a la película, a todas las sesiones de entrenamiento que tiene en las películas", señaló el español.

"Creo que escucharlo me sirve para motivarme mucho antes de los partidos", añadió. Alcaraz también se refirió a su próximo rival, Juncheng Shang, de 18 años y considerado una de las grandes promesas del tenis.

"Voy a tener que estar muy concentrado porque lo que he visto de Shang hasta ahora me ha parecido un jugador impresionante", dijo Alcaraz sobre el chino, residente en Estados Unidos.